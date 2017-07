Alban Gerhardt i Steven Osborne obren el 37è FIMPC amb un viatge des de la música de Bach fins a Xostakóvitx

El violoncel·lista Alban Gerhardt i el pianista Steven Osborne han inaugurat aquest dijous al vespre el 37è Festival Internacional de Música Pau Casals (FIMPC) amb el concert 'De Bach a Xostakóvitx', on han repassat l'obra més especial dels dos compositors. El concert, que gairebé ha omplert l'auditori de Coma-ruga, ha estat el primer espectacle dels set que conformen la programació d'aquest any, en un nou format molt més concentrat que anys enrere. Si fins ara el FIMPC s'allargava durant prop d'un mes i mig, aquest estiu l'activitat es centrarà en escassament deu dies, fins el 24 de juliol. A banda dels concerts, dedicats aquest cop de forma monogràfica als compositors més estimats per Pau Casals, també es preveuen tres projeccions sobre la figura del Mestre.

Gerhardt ha obert l'actuació amb la 'Suite número 6 per a violoncel sol' de J.S.Bach, considerada la peça més difícil del compositor. Davant l'emmudiment escrupolós del públic, el concert ha seguit amb els 'Estudis-taules Op.39 número 1' de Rachmaninoff, la 'Sonata per a violoncel i piano' de C. Debussy, i ha acabat amb la 'Sonata Op.40' de D.Xostakóvitx. Jordi Pardo, director general de la Fundació Pau Casals, ha destacat que Gerhart i Osborne formen un duet "jove però amb un currículum important", assegurant que el concert "és una bona forma d'entrar en matèria cap al nou rumb on s'encamina el festival".

En aquest sentit, Pardo ha assenyalat que l'objectiu de la reformulació del FIMPC busca atraure nous públics, més enllà de la comarca. "Tot i la llarga història, és un festival que ha acollit noms de primer nivell internacional però que no està present als circuits internacionals", ha lamentat, defensant la necessitat de fer un "canvi de percepció". Jordi Pardo ha instat els vendrellencs a bolcar-se en el FIMPC per generar un "esperit" entorn la música clàssica per "contagiar-lo" a la resta del món.

Per aconseguir aquesta aproximació amb tota la ciutadania, la direcció –encapçalada per Bernard Mellad- ha introduït aquest any tres projeccions gratuïtes a la plaça del Tívoli. La primera serà aquest divendres, amb la tv movie 'Casals: la força d'un silenci', dirigida per Manuel Huerga. Amb Joan Pera interpretant Pau Casals, i un repertori format per Nao Albet, Carme Sansa i Marc Cartes, la cinta relata l'exili del Mestre violoncel•lista a Prada de Conflent.

De cara a dilluns i dimarts, les projeccions es dedicaran als grans concerts que Pau Casals va oferir entre el 1954 i el 1973 a Prada de Conflent i Puerto Rico. Seran passis inèdits d'enregistraments descoberts recentment, on el Casals interpreta obres de Bach, Bethoven, Mozart, Brahms, Mendelssohn i també composicions pròpies, com 'El Pessebre' i 'El cant dels Ocells'. "Més enllà dels tòpics que tothom coneix, com el 'I am a catalan...', volem donar l'oportunitat que la gent entengui qui era Pau Casals", ha conclòs Jordi Pardo.

Pel que fa a la resta de la programació del 37è FIMPC, dissabte la violinista Amandine Beyer i el conjunt And Gli Incogniti interpretaran tres obres de Bach amb el concert 'Bach? Quin temperament més volcànic!', mentre que diumenge serà el torn de Renaud Capuçon i Guillaume Bellom.

De cara al tram final de la programació, dimecres actuarà l'organista Benjamin Alard, dijous el pianista Richard Goode oferirà un recital amb obres de Mozart i Beethoven, i dissabte serà el torn de la Camerata XXI amb Jean-Pommier al piano. Finalment, el concert de cloenda del dia 24 serà un homenatge als quartets de corda que van participar als festivals de Prada i Puerto Rico, amb l'actuació de la jove formació Zaïde Quartet amb Eric Le Sage al piano.