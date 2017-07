La revisió de la festa popular de Bienve Moya arriba a La Sala

Del 10 de juliol al 10 de setembre el Centre d’Art Contemporani La Sala acull l’exposició “La festa popular. La catalanitat cívica”, una exposició que té com a objectiu principal mostrar com la festa popular ha servit d’eina d’expressió social, cultural i política a la societat: “Entenem la política com la participació de les persones en els afers de la ciutat, de la polis. L'exposició mostra com la festa popular va més enllà del temps d’oci cultural” explica el comissari de l’exposició, Bienve Moya.

La divisió de la mostra en cinc espais molt diferenciats pretén establir l'evolució de la festa popular a partir del segle XX i la seva vigència i importància, actualment. El primer àmbit exposa les festes populars velles que tenen un seguit de característiques universals i que servien per a qualsevol societat com, per exemple, la celebració dels solsticis d’hivern i estiu. La resta d’espais mostra aspectes de l’àmbit català situats temporalment en el segle XX. “Avui, la festa popular és un dels pocs moviments de masses de caràcter inequívocament català del qual disposa la nostra societat per manifestar la dimensió cívica dels seus membres” destaca Moya.

El conseller de Cultura, Lluís Puig, ha destacat la importància de les festes i les tradicions “ja que la festa ha sobreviscut guerres, dictadures, democràcies i repúbliques. I la festa vol dir que la societat s’ha anat adaptant i l’ha anat fent seva”.

Vilanova és la dotzena ciutat que visita l'exposició que es va inaugurar en el marc de la Fira Mediterrània a Manresa el 2014. A l’acte inaugural de l’exposició, el passat divendres 14 de juliol, van assistir l’alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras, i el Conseller de Cultura, Lluís Puig. Després dels parlaments, el comissari de l’exposició va fer una petita visita guiada amb les personalitats polítiques i la resta d’assistents.

La mostra està coordinada per la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals del Departament de Cultura de la Generalitat i per l’Institut Ramon Muntaner.