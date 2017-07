La nova pel·lícula de Christopher Nolan, 'Dunkerque', arriba als cinemes

CARTELLERA DE CINEMA

La nova pel·lícula de Christopher Nolan, 'Dunkerque' arriba aquest divendres als cinemes. Després de ressuscitar els films de superherois amb la trilogia de Batman i sorprendre els aficionats a la ciència ficció amb 'Interestellar' i 'Origen', el cineasta s'endinsa ara en el gènere bèl·lic amb 'Dunkerque', que aborda un dels esdeveniments més importants de la Segona Guerra Mundial, l'Operació Dinamo, que va suposar l'evacuació de més de 300.000 soldats aliats de l'atac alemany. La cartellera setmanal també porta 'Una noche fuera de control', amb Scarlett Johansson i Demi Moore en el repartiment, una cinta en què cinc amigues de la universitat es reuneixen deu anys després per passar un cap de setmana de solteres a Miami que no acabarà com esperen. També s'estrena doblada en català 'Mara i el senyor del foc'.

'Dunkerque'

Després de revitalitzar el cinema de superherois amb la trilogia de Batman i sorprendre els aficionats a la ciència ficció amb 'Interestellar' i 'Origen', Christopher Nolan s'endinsa en el gènere bèl·lic amb 'Dunkerque', una cinta que aborda un dels esdeveniments més importants de la Segona Guerra Mundial, l'Operació Dinamo, que va suposar l'evacuació de més de 300.000 soldats aliats de l'atac dels alemanys. El cineasta estrena aquest divendres el seu desè llarmetratge i la sisena pel·lícula en la qual Hans Zimmer hi participa como compositor.

'Dunkerque' es basa en l'evacuació de la ciutat francesa de Dunkirk (Dunkerque en castellà) durant la Segona Guerra Mundial l'any 1940, quan un grup de soldats aliats de Frana, Bèlgica i el Regne Unit estan envoltats per l'exercit alemany i han de ser alliberats en tot tipus d'embargacions fins a Anglaterra enmig d'una batalla èpica. El repartiment inclou noms tan cèlebres com Mark Rylance, Kenneth Branagh, Cillian Murphy, Fionn Whitehead, Aneurin Barnard, Harry Styles, James D'Arcy, Jack Lowden i Barry Keoghan.



'A 47 metros'

Dues germanes queden atrapades en una gàbia mentre efectuen una expedició de busseig per observar taurons El cable que les subjecta es trenca i queden recloses a la profunditat del mar. Així coença una lluita contrarellotge per trobar la manera de sortir i lluitar contra els taurons abans que se'ls acabi l'oxigen de les bombones.



'Sieranevada'

Nou film del director rumanès Cristi Puiu seleccionat per competir per la Palma d'Or al Festival de Canes d'aquest any, se centra en la història d'una família tres dies després de l'atemptat contra Charlie Hebdo. Quaranta dies després de la mort del seu pare, Lary i tota la seva família es reuneix per honorar la seva memòria.



'Todo sobre el asado'

Documental argentí dirigit per Mariano Cohn i Gastón Duprat, també directors de 'El ciudadano ilustre'. Es tracta d'un viatge per l'Argentina profunda en la qual el menjar és un ritual. Amb un toc còmic que barreja realitat i ficció, mostra els rastres essencials de la identitat nacional argentina.



'Kedi'

'Kedi' té set vides, perquè significa gat en turc. Precisament són set els gats que protagonitza aquest documental del debutant Ceyda Torun que ha donat la volta al món per acabar triomfant a les portes de Hollywood. La cinta recorre com una simfonia la ciutat d'Estambul a través de totes les característiques d'aquests petits felins.



'El ultimo virrey de la India'

Lord Mountbatten, besnét de la reina Victoria, va assumir el lloc de l'últim virei de l'Índia amb l'encàrrec de retornar la colònia al seu legítim poble. El film relata els esdeveniments històrics a través d'un matrimoni format per Louis i Edwina Mountbatten i de la història d'amor entre Jeet, un jove criat hindú, i Aalia, la seva nòvia musulmana. La parella es veu atrapada en un cataclisme final de l'imperi, en conflicte amb els Mountbatten i les seves pròpies comunitats, però no renuncien a la esperança.



'Siete deseos'

La jove adolescent Claire rep un regal especial del seu pare, una caixa de música que conté una inscripció en què permet complir els desitjos del seu propietari. Després de fer possible alguna de les deves peticions, descobrirà que tot té un preu.



'Asuntos familiares'

Film dirigida per la realitzadora palestina palestina Maha Haj que ha participat al Festival de Canes. Una parella d'avis viu la seva rutinària vida a la ciutat de Nazaret. A Ramala, a l'altra banda de la frontera, el seu fill Tarek insisteix en ser un perpetu solter, la seva filla està a punt de donar a llum, el marit d'aquesta, mecànic de professió, obté un paper en una pel·lícula i l'àvia perd el cap. A suècia, el fill més gran de la família espera una visita.



'Una noche fuera de control'

Scarlett Johansson, Kate McKinnon, Zoë Kravitz, Jillian Bell, Ilana Glazer i Demi Moore centren el protagonisme dela cinta 'Una noche fuera de control', en què cinc amigues de la universitat es reuneixen deu anys després per passar un cap de setmana de solteres a Miami. Una gran festa agafa un gir inesperat quan maten un 'stripper' de manera accidental. Enmig de l'embolic per decidir què fer, decidiran unir-se quan més ho necessiten.



Mara i el senyor del foc

Mara Lorbeer, una noia amb l’habilitat de viatjar en el temps, vol conèixer el motiu d’aquest poder. Un famós professor intentarà ajudar-la i, a més, hauran de salvar el planeta perquè el malvat Déu nòrdic Loki el vol destruir.