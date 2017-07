El castell de Cubelles es podrà visitar de forma regular a partir de la tardor

La planta noble del Castell de Cubelles es podrà visitar regularment a partir del mes d'octubre. La regidoria de Cultura està ultimant un contracte amb una empresa de guies culturals perquè cada primer dissabte i diumenge de mes, entre les 11 i les 14h., es facin unes visites guiades. La base d'aquestes visites serà el projecte didàctic aprovat pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.



El Castell de Cubelles està documentat l'any 1041. Fou construït sobre les restes d’una antiga vil·la romana. Des del segle XI s’hi van fer diverses reformes, la principal de les quals fou feta entre 1674 i 1676. Aquesta reforma va remodelar molt a fons la fortificació originària, ampliant-la i convertint-la en un palauet civil de planta rectangular i tres pisos. A banda de gaudir de la riquesa arquitectònica, una de les darreres reformes va servir per posar en valor diversos grafits que tenen un elevat valor històric i artístic. Durant la visita es poden observar alguns dels més importants que hi ha a la planta noble de l'edifici, catalogat com a Bé Cultural d'Interès Nacional.



Les visites ordinàries seran els primers dissabtes i diumenges de cada mes d’11 a 14h. Però a través de l'adreça de correu electrònic visitescastell@cubelles.cat es podran realitzar visites concertades per a grups entre setmana. En la darrera sessió plenària es va modificar la taxa que regula els preus de les visites, que costaran 4€. Els jubilats, estudiants, aturats, famílies nombroses i monoparentals pagaran la meitat, 2, i tindran l'entrada gratuïta els menors de 16 anys, els centres d’ensenyament del municipi i el personal docent tindrà l’entrada gratuïta.



A més, tal i com es va fer en la darrera Setmana Cultural i les Jornades Europees del Patrimoni, la regidoria de Cultura programarà visites gratuïtes puntualment coincidint amb activitats culturals com les mencionades.