El Palau Maricel de Sitges es sotmetrà a una remodelació per "recuperar l'essència" i acollir exposicions i celebracions

El Palau de Maricel de Sitges iniciarà abans que acabi l'any una reforma estructural per "recuperar l'essència" amb què va ser creat, de manera que pugui acollir exposicions internacionals i celebracions d'actes d'interès general. El projecte compta amb un pressupost d'1,1 milions d'euros, aportats gairebé a mitges per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sitges, a través del romanent de tresoreria. Les actuacions que s'hi preveuen es centraran en reparar l'estructura, restaurar elements patrimonials, rehabilitar l'exterior, redefinir les entrades, suprimir les barreres arquitectòniques i adequar la museografia per rebre visites guiades. El Consorci del Patrimoni de Sitges confia que la reforma permetrà treure més rendiment a l'edifici, que està interconnectat amb el Museu Maricel.

La primera fase de les obres, prevista a curt termini, consistirà en el sanejament de les terrasses i reparació dels degotalls. A continuació, durant el darrer trimestre d’aquest 2017, es durà a terme l’estudi d’estructura del pont que uneix Maricel de Mar (el Museu) i Maricel de Terra (el Palau), mentre es procedirà a les intervencions d’urgència a les façanes, les cornises i el pont. Durant el 2018 està previst que s’executi la part central del projecte.