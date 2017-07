Sitges estrena el Festival Jardins de Terramar amb una "màgica" projecció de 'La La Land' amb orquestra simfònica

'La La Land' ha obert aquest divendres el nou Festival Jardins de Terramar, en la que ha estat una projecció "màgica" de la reconeguda pel•lícula gràcies a l'acompanyament musical d'una orquestra simfònica. Impulsat per Jet Entertaiment, aquest nou esdeveniment ha obert portes a Sitges amb vocació d'"aportar un tret diferenciador al panorama dels festivals de música", segons ha destacat a l'ACN el seu director, Joan Ramon Rodríguez. La principal singularitat rau en la projecció d'"artistes desconeguts que tenen una projecció internacional molt important", tant en l'àmbit de la música, com de la dansa i la pintura, que durant una setmana s'escamparan per diferents racons dels jardins noucentistes. Alhora, el Festival Jardins de Terramar també acull artistes de renom com Fangoria, Ara Malikian, Mayumana i Miguel Poveda.

L'espectacle 'La La Land in concert' ha fet a Sitges la primera parada d'una petita gira espanyola, pocs mesos després d'haver-se estrenat a Los Angeles. Per Joan Ramon Rodríguez, es tracta d'un inici "màgic" de la que s'ha batejat com a edició "zero" dels Jardins de Terramar. "Diem 'zero' perquè estem treballant per la gran primera edició, que serà l'any que ve coincidint amb el centenari dels Jardins de Terramar. Tot just és una primera llavor", ha afegit,

Enmig d'un calendari ple de propostes musicals arreu del país, la productora Jet Entertaiment assegura que aquest nou festival, amb capacitat per a 1.500 persones, s'erigirà com a esdeveniment singular gràcies a la combinació de grans artistes consagrats amb d'altres emergents, i és precisament en aquest segon àmbit on es proposa marcar la diferència. "Volem ajudar a què el talent de Sitges surti endavant", ha subratllat el director.

En aquest sentit, la projecció de 'La La Land' amb música en directe no ha estat l'únic al•licient de la inauguració del festival. Abans de la pel•lícula, l'espai Village ha acollit la música de 'Llorenz', el projecte de la cantant noruega Hanne Forgaard, el DJ Xavi Gázquez i el músic Gerard Gómez.

En paral•lel a les actuacions, a més, a l'espai 'el Bosc' s'hi ha instal•lat l'exposició de pintura de Modesto Caballero, Alex Voinea i Tomas de Marsay, que romandrà oberta tot el festival, alhora que s'hi ha pogut veure l'actuació de l'Esplai Dansa Casino Prado.

Seguint aquesta línia, fins dissabte dia 5 els concerts s'aniran combinant amb altres propostes artístiques. A les actuacions d'Ara Malikian, Miguel Poveda, Fangoria i Mayumana, s'hi sumaran els concerts de formacions locals programats per l'associació cultural de Sitges La Palmera Torta, hi haurà sessions de DJ locals i l'espai Bosc acollirà noves actuacions de dansa.

Joan Ramon Rodríguez ha assegurat que a un municipi com Sitges li mancava un esdeveniment d'aquestes característiques, que complementés altres grans cites com el Festival de Cinema Fantàstic, el Carnaval i la Festa Major. Pels impulsors, "la marca, la història, la cultura i l'entorn" han estat els "ingredients bàsics" per organitzar aquest nou festival.