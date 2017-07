Els Bordegassos volen descarregar la clàssica de vuit avui a la diada de Festa Major

La diada castellera de Festa Major de Vilanova, que se celebra aquest dissabte a partir de les sis de la tarda a la plaça de la Vila, no para de guanyar interès any rere any. Els Bordegassos de Vilanova, els Castellers de Vilafranca i la Colla Jove Xiquets de Tarragona buscaran fer-hi les seves millors actuacions de la temporada. Els Bordegassos, que arriben a la cita amb el bagatge de cinc quatres de vuit descarregats, ja han anunciat que aspiren a poder dur a plaça tres castells de vuit. Els verds, que van convertir Vilanova en plaça de deu l'any passat, aquest cop tornen a apostar per la mateixa diada per estrenar el seu primer tres de deu de l'any. La Jove de Tarragona podria arribar a portar fins a tres castells de gamma extra a Vilanova. Un d'ells, el cinc de nou, encara inèdit a la capital del Garraf.

“Arribarem a la Festa Major amb un bagatge que feia temps que no teníem”, va assegurar Marcel·lí Ferrer divendres passat en acabar l'assaig general dels Bordegassos. El cap de colla dels vilanovins va recordar que entre els cinc quatres de vuit descarregats aquesta temporada i els set descarregats des del setembre del 2016, després de molts anys els Bordegassos poden afrontar la diada de Festa Major amb la confiança de tenir el vuitè pis consolidat. Com a prova de la bona dinàmica de la colla, també va recordar que “estem assajant castells que fa molts anys que no tenim a l’abast". Els Bordegassos aquesta temporada ja han fet bones proves de cinc de set net i també han posat els quints a la pinya del cinc de vuit. Proves de futur, com les del set de vuit, que també ajuden a generar confiança en els castells de vuit bàsics.

Tot això permet als Bordegassos afrontar la diada de demà amb un programa ambiciós. Marcel·lí Ferrer ja ha anunciat que “tenim clar que obrirem plaça amb el tres de vuit”. Els Bordegassos encadenen diversos tresos de set nets a assaig, amb sensacions bones, i també han posat el castell damunt la pinya fins a dosos en diverses ocasions. El quatre de vuit enguany és un castell plenament dominat pels vilanovins, que n'han descarregat cinc de seguits aquestes darreres setmanes. És un castell que a la colla avui dia fins i tot li pot servir de comodí. La torre de vuit l'han treballat fins a darrera hora. Fins i tot li han posat dosos al darrer assaig especial. Amb menys que això hi ha moltes coses que la porten a plaça. Però la sensació és que encara hi ha detalls a polir, sobretot pel que fa a l'encaix de determinades posicions de la soca. La mitja dotzena de torres de set a plaça més el treball a assaig del folre, continuat al llarg de la temporada, han donat opcions més que reals a aquesta estructura d'anar a plaça. Sens dubte, serà un dels reptes de la segona meitat de temporada. Segons va anunciar cap de colla en acabar l'assaig especial de Festa Major, descarregar el tres de vuit, el quatre de vuit i la torre de set seran els objectius dels vilanovins aquest dissabte. Tres castells que tenim “treballadíssims i amb plenes garanties”. Els Bordegassos podrien rubricar la diada amb quatre pilars de cinc simultanis, un fet que no han provat mai.

Vilanova podria ser per segon any consecutiu la primera plaça que veu descarregar el primer castell de deu de l'any. Els Castellers de Vilafranca han anunciat que el principal objectiu per a la diada de Vilanova serà el tres de deu. Els altres castells podrien ser el tres de nou amb l'agulla i la torre de nou. Després de caure amb el quatre de nou sense folre a Tarragona, els de Toni Bach han reaccionat amb contundència, recuperant el quatre de nou amb l'agulla –que feia dos anys i mig que no assolien– i també s'han anotat el tres de vuit aixecat per sota. El pilar de set carregat a Mataró fa que el pilar de vuit vilafranquí perdi opcions d'anar a plaça.

Si una cosa ha caracteritzat la Jove de Tarragona en les seves visites a la Festa Major de Vilanova, és que sempre ha donat el millor que tenia a l'abast. I en aquest moment els millors castells que la Jove de Tarragona té a punt d'anar a plaça són ni més ni menys que el cinc de nou, el pilar de vuit, el nou de vuit i el tres de nou. Segons fonts dels tarragonins, aquest és el programa que si no hi ha cap contratemps, la Colla Jove s'ha fixat per dissabte. El cinc de nou és una gamma extra que encara no s'ha vist mai a Vilanova. Enguany liles ja el van carregar el 2 de juliol a la Festa Major de Terrassa. Però ara tenen ganes de completar la feina, descarregant el buc-insígnia de la Colla Jove més aviat que mai.