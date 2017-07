Alumnes de l'IMET restauren l'espai El Tint i la barca de la Confraria de Pescadors de Vilanova

L'IMET, l'Institut Municipal d'Educació i Treball, i la Confraria de Pescadors van formalitzar un conveni de col·laboració aquest 2017 que comença a donar els seus fruits. La primera acció ha estat la recuperació de l'Espai el Tint mitjançant les pràctiques formatives de paleteria i pintura del programa Joves per l'Ocupació. La segona col·laboració ha permès fer el manteniment de pintura d'una de les barques de la Confraria, en concret la que s'empra per la comparsa infantil per Carnaval i també pel festival Vida.

El regidor d'Ocupació, Joan Martorell, ha explicat que "els dos projectes el que fan es materialitzar una voluntat que hi havia de col·laborar amb al Confraria, realment el canvi de l'espai és espectacular, els joves de la ciutat han fet una recuperació, és un espai que volem que tingui projecció en un futur, posar-lo a l'abast de la ciutat".

En la mateixa línia s'ha expressat el patró major de la Confraria de Pescadors, Jaume Carnicer, respecte la IMEt i Confraria, 3restauració de l'espai El Tint, "és un dels pocs espais que queden a tot Catalunya d'aquestes característiques, és important intentar mantenir-lo. Esperem en els pròxims anys poder acabar de restaurar tot el què és la sala adjacent".

L'espai El Tint era el lloc on els pescadors tintaven les xarxes, abans que aparegués el nylon. "Les xarxes eren de cotó, i de color blanc, i hi havia la creença que els colors clars espantaven els peixos" diu Carnicer. El procés de tintar les xarxes també servia per fer-les més resistents.

Tant per part de la Confraria com per part de l'IMET hi ha la voluntat que aquest espai formi part d'una futura ruta turística i divulgativa per explicar la tradició i la cultura marinera a la nostra ciutat.

La segona col·laboració amb la Confraria ha estat a través de les 14 persones joves participants del programa Fem Ocupació per a Joves (FOJ) dins de la formació en "Preparació de superfícies, manteniment i acabat en pintura d'embarcacions d'esbarjo i costura de tèxtil nàutic i velamen". Aquest programa, finançat pel SOC i el Ministeri d'Ocupació, han restaurat barca que surt IMEt i Confraria, 6habitualment per La Comparsa i que s'utilitza també al festival Vida com a escenari. Els joves han realitzat així la formació prèvia per a desenvolupar l'experiència laboral remunerada de 6 mesos que contempla el FOJ 2016-2018. El patró major s'ha mostrat "molt content per la restauració que s'ha fet de la barqueta, perquè és un símbol d'identitat de la Confraria". El regidor d'ocupació, per la seva banda, ha parlat de l'aposta per vincular accions formatives amb el port, "ens permet apropar-nos a una zona de la ciutat, fer-hi pràctiques amb els joves i que ara puguin treballar en aquest àmbit, bona part estan treballant amb una empresa i aquest any continuarem mantenint la col·laboració, com a línia estratègica".

El treball conjunt entre l'Institut Municipal d'Educació i Treball i la Confraria de pescadors continuarà en el futur. La tercera col·laboració serà una realitat aquest setembre quan els alumnes de l'IMET i els de l'IES Lluc i Rafecas realitzin la seva formació en manteniment de vaixells a unes de les naus que la Confraria disposa la port de VNG.