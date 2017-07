Els Bordegassos llueixen la clàssica de vuit en una Festa Major antològica

Actuació castellera antològica a la Festa Major de Vilanova. Els Bordegassos de Vilanova es van retrobar amb la clàssica de vuit en una actuació que també passarà a la història com la primera en què a la capital del Garraf es van veure el cinc de nou, de la mà de la Jove de Tarragona, i el quatre de nou amb l'agulla, de la mà dels Castellers de Vilafranca. Els tarragonins també van descarregar el pilar de vuit, mentre que els verds van tornar a fer Vilanova plaça de deu carregant el tres de deu.

Les expectatives eren molt altes, i la diada les va complir pràcticament totes. Els Bordegassos van obrir plaça, decidits, amb el gran objectiu del dia: el tres de vuit. Un castell que feia dos anys que no descarregaven i que, aquest cop, afrontaven amb una renovació molt profunda a tots els nivells. La pinya es va lligar a la primera i el castell va pujar amb molta determinació. La confiança era absoluta, el ritme correcte i l'aleta va sonar gairebé sense haver de treballar. La descarregada també va ser molt plàcida. No es notaven ni els nervis de l'estrena. La plaça va premiar amb molts aplaudiments el nou pas endavant dels Bordegassos. Aquest era el primer tres de vuit per a tot el pom de dalt. S'hi estrenava l'enxaneta (Noèlia Pizarro), l'aixecador (Magí Manyer) i els dosos (Lídia Couso i Ona González). A quints però també s'hi estrenaven Nerea Ribera i Ainhoa Morales. A la resta del tronc també hi havia l'estrena d'un terç i diverses estrenes de posició o pis.

Un cop aconseguit el tres, els Bordegassos van atacar el quatre de vuit. Aquesta temporada els vilanovins tenen el carro gros tan dominat que es van permetre el luxe d'afrontar-lo amb rotacions, inclosa una estrena a quarts aquesta temporada. No va ser dels quatres de vuit més parats de l'any, però en tot moment el van tenir dominat. Els Bordegassos van saber treballar-lo quan va tocar. Sisè quatre de vuit descarregat de l'any. Per arrodonir la diada, a tercera ronda els de la camisa groc terrós van completar la torre de set. No era una torre de set qualsevol, sinó que era la que retornava la clàssica de vuit a Vilanova. Una actuació que els vilanovins no assolien des del Concurs del 2015. Curiosament, aquesta és la primera clàssica de vuit de la història dels Bordegassos a la seva Festa Major. L'havien superat, però mai no hi havien ajuntat aquests tres castells. Per arrodonir la diada, els de Marcel·li Ferrer van descarregar quatre pilars de cinc simultanis. És el primer cop a la història de la colla que hi fan. Després encara li van sumar quatre pilars de quatre més.

Les colles convidades es van sumar a la festa amb actuacions de traca. La Colla Jove de Tarragona va anotar-se una de les millors actuacions de la seva història, amb tres castells de gamma extra. Els liles, que sempre ho han donat tot a Vilanova, portant-hi els millors castells que han tingut a l'abast, van obrir plaça amb un nou de vuit molt còmode per a ells, que no els va suposar cap mena de complicació. A segona ronda arribava el seu gran repte del dia: el cinc de nou. Ja l'havien carregat a primers de mes, però aquesta temporada encara no l'havien descarregat. Van atacar-lo amb tota la confiança i l'aposta valenta va tenir recompensa. Un cinc de nou que Vilanova ja pot dir que ha vist descarregar. Però encara no estava tot. Els tarragonins van descarregar també el quatre de nou i un pilar de vuit imponent. Ara mateix, són la colla que el pot afrontar amb més garanties.

També va ser llegendària l'actuació dels Castellers de Vilafranca. Per escalfar motors, van obrir plaça amb una torre de nou de molt bella factura. Són els únics que la fan quan volen. Un castell espectacular que, atenció, era el més petit dels que portaven en cartera. Poca broma. A segona ronda arribava el moment més mediàtic del dia. Els verds atacaven per primer cop aquesta temporada el tres de deu. El castell va pujar ben lligat de folre i manilles, amb un tronc amb corda per presentar batalla. Fins a la carregada tot anava pel bon camí. Vilanova tornava a ser plaça de deu per segon any consecutiu gràcies als Castellers de Vilafranca. El castell, però, es va complicar just amb la sortida de la canalla i va acabar cedint pel tronc. El castell de deu quedava a mitges. Aquest 2017, encara ningú no l'ha descarregat i ja l'han provat tres colles. Els verds van redreçar la situació descarregant un espectacular quatre de nou amb l'agulla, molt ben lluitat. Era el primer quatre de nou amb l'agulla que veu Vilanova. En pocs minuts, la plaça que va veure el tercer castell de nou de la història apuntava dos gammes extra al seu currículum. Per acabar els vilafranquins van intentar el pilar de vuit, però va ser una temptativa amb poca convicció. El van acabar desmuntant.