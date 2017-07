El 29è Festival de música tradicional Música a la Vila s’inicia amb el grup Criatures

La 29a edició del Festival de música tradicional “Música a la Vila” començarà aquest dimecres 2 d’agost, a les 22 h, a la plaça del Tívoli del Vendrell, amb el grup Criatures, que presentarà el seu nou projecte titulat Taumàtrop.



Aquest duet, guanyador del concurs Sons de la Mediterrània del 2016, està integrat per Marçal Ramon (acordió diatònic) i Ivó Jordà (gralla), i en aquesta actuació comptarà amb la col·laboració especial de Marcel Casellas (contrabaix) i Marc Vall (bateria).



Amb el seu concert, aquest duet ens vol acompanyar a viatjar al món de la senzillesa, la naturalitat i la delicadesa. El so transformat de la gralla i de l'acordió diatònic ens transporta a un món imaginari on tot gira al voltant de la música d'arrel. La música que ve de la terra la reinterpreten amb la calidesa, la humilitat i la bellesa amb què els ha arribat perquè cada acord que proposen també és fruit d'una doble amistat: la que hi ha entre els dos músics i la que ambdós mantenen amb el nostre país. Les melodies que brollen dels seus instruments ens converteixen en dues criatures que, amb la tendresa i la innocència que els encomana, juguen a buscar un so cambrístic a les sonoritats mediterrànies tan característiques de la nostra terra.



En cas de pluja, aquest concert es farà a l’Auditori del Tívoli, situat a la mateixa plaça del Tívoli.