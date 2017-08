El XIX Concurs de Fotografia estarà dedicat al patrimoni històric de la costa del Baix Penedès

El XIX Concurs de Fotografia, organitzat pel Museu Arqueològic del Vendrell, ja ha escollit el tema per aquesta edició: enguany, les fotografies participants hauran de girar al voltant del tema “Patrimoni històric de la costa del Baix Penedès”. Es considera costa del Baix Penedès la zona que comprèn des de la carretera N-340 fins a la mar dels termes municipals del Vendrell, Calafell i Cunit. Les persones interessades a participar en el concurs podran presentar les seves fotos fins el dia 6 d’octubre de 2017, a les 14h.



La costa del Baix Penedès va esdevenir, des del segle XIX, una zona de desenvolupament per al comerç d’exportació i el comerç de cabotatge, i també com a indret de descàrrega de vaixells procedents de l’estranger, amb productes destinats als boters. Al final del segle XIX i a inicis del segle XX la costa va anar essent coneguda com a nucli d’estiueig i, modernament, com a important centre turístic. Aquests esdeveniments històrics han anat perfilant la imatge de la costa: masies, ermites, esglésies, balnearis, cases d’indians, búnquers... que van conviure amb les casetes dels pescadors, arraconades per l’arribada del turisme massiu als anys seixanta i per la construcció d’edificis moderns, que avui ja són també històrics. Seria interessant recopilar aquest patrimoni històric en forma de fotografies. Per aquest motiu, en aquest Concurs es podran presentar fotografies sobre qualsevol dels temes tractats fins ara: arqueològic, històric, elements arquitectònics, patrimoni natural, portes, balcons..., sempre que tinguin història i, si pot ser, encant. Els elements fotografiats han d’estar situats a la costa del Baix Penedès.



Aquesta serà la dinovena edició del Concurs de fotografia que organitzen el Museu Arqueològic del Vendrell (actualment tancat) i la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament del Vendrell, amb la col·laboració del Grup Fotogràfic del Vendrell, un certamen que ja s’ha convertit en un dels referents de la comarca del Baix Penedès



Per consultar les bases (en fase d’aprovació), les persones interessades es poden dirigir a la Regidoria de Cultura (la Rambla, 24 del Vendrell), enviar un correu electrònic (arqueologia@elvendrell.net) o consultar el web de l'Ajuntament http://www.elvendrell.net/art/concurs-de-fotografia.



El lliurament de premis es farà el divendres 13 d’octubre, a les 19.30 h, a la sala d’exposicions La Fusteria, al carrer Major 16, del Vendrell. L’exposició de les obres restarà oberta fins al 12 de novembre.



El Jurat estarà format per persones vinculades a la fotografia, un representant de la Regidoria de Cultura i un dels guanyadors/es de l’edició anterior. Els premis són els següents: un primer premi dotat amb 350 €, un segon premi dotat amb 250 € i un tercer premi dotat amb 200 € .