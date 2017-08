Compte enrere per a la Festa Major de Sitges

Els jardins de El Retiro s’han omplert de gom a gom aquest dimecres amb motiu de la presentació de la programació de la Festa Major de Sitges 2017. Una Festa que arrencarà oficialment i tal com marca la tradició amb la lectura del pregó el 19 d’agost a la plaça de l’Ajuntament de la mà del grup teatral Les Veïnes protagonitzat per Loreto Baqués, Mariona Gens i Anna Mataró i format també per Marc Hill i Josep Milan. Abans però del Pregó, el 18 d’agost, tindrà lloc la inauguració de Les Barraques i el nomenament d’Ignasi Maria Muntaner com a Fill Adoptiu de Sitges.

La regidora de Cultura, Tradicions i Festes, Rosa Tubau, recorda que “aquesta serà la segona Festa Major sent declarada Festa Patrimonial d’Interès Nacional. I en patrimoni cultural a Sitges hi tenim molt a dir. Els Museus de Sitges i les seves col·leccions, el Palau Maricel, Can Falç, Els Jardins de Terramar o Can Llopis, són un clar exemple de patrimoni material. I com a immaterial de moment reconeguda la Festa Major, però de ben segur que en vindran d’altres”. Tubau subratlla que “cal continuar treballant per aconseguir noves fites i mantenir els actius de la Festa Major, la cultura popular que tan cuidem estimem i valorem els sitgetans”.

El president de la comissió de Festa Major, Cisco Arbonés, destaca que “aquest 2017 seguirem amb el tarannà de la Festa Major de l’any passat quan va ser declarada Festa Patrimonial d’Interès Nacional. Apostem per intentar mantenir la Festa tal com és i millorar allò que es pugui. Per exemple, estem treballant per fer programes en 4 idiomes, català, castellà, anglès i francès amb l’objectiu d’arribar a més gent. Hem implementat un ball per a la gent gran per Santa Tecla i hem apostat també per reforçar les propostes per als més menuts”.

L’alcalde de Sitges, Miquel Forns, ha estat l’encarregat de cloure l’acte de presentació del programa de la Festa Major. L’alcalde ha felicitat la tasca de l’artista Blanca Benítez, autora del cartell i il·lustracions de la Festa, i “a tots els grans protagonistes de la Festa Major com són els pendonistes Ramon Solé i Immaculada Almiñana, els seus cordonistes, a les pregoneres, a la gent dels balls, als músics, a les entitats, i a tota la gent que farà possible la Festa Major i la que hi participa assistint a cadascun dels actes, com la gent que anirà a escoltar i a sentir les gralles, a la gent que anirà per tots els barris i que omplirà balcons, finestres, places per aplaudir els nostres balls, a la gent que farà pinya amb els nostres castells. Tota aquesta gent és la que que també fa possible la nostra Festa Major”.

Aquest any els gegants de la vila celebren els 120 anys, l’Àliga formarà part del catàleg patrimonial de Sitges i el darrer divendres del mes d’agost serà la protagonista de La peça del mes dels Museus de Sitges. La figura del Cubanito, creada per l’empresa La Davallada, se suma aquesta Festa Major a la col·lecció de l’imaginari de la Festa Major.

El rector de la parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla, mossèn Josep Pausas, ha anunciat que els hereus portarien el tabernacle de Sant Bartomeu, de la mateixa manera que les pubilles traslladen la imatge de Santa Tecla. D’aquesta manera, dóna compliment a una petició que li havia fet la presidenta del Foment de Turisme, Maria Marín.