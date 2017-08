Foc, gresca i intensa calor marquen una multitudinària festa major de Vilanova i la Geltrú

GALERIA D'IMATGES DE LA FESTA MAJOR DE VILANOVA

Amb rècord als termòmetres, però amb els carrers plens de vilanovins, vilanovines i visitants. Vilanova i la Geltrú ha tancat aquesta nit els actes centrals de la seva festa major, després de tres dies d'exhibició de balls populars i entremesos, de foc i de música. La Renovació del Vot del Poble amb la més intensa de les cercaviles i la ja tradicional xiulada a les autoritats, ha posat un any més el punt i final a la festa, tot i que aquest diumenge encara se celebrarà la Cercavila de l'Imaginari i la presa de procuració dels Pabordes de 2018 (Marta Aguado, Àngel Calzada, M. Cinta Also, Agnès Escobet, Josep Gámez, Maribel Díaz i M. José Bajineta).

El Vot del Poble, "per deslluirar-nos de les pedregades", en paraules de l'alcaldessa Neus Lloveras, ha deixat en aquesta edició moments molt emotius com ara el pilar de 5 número 1.000 dels Bordegassos de Vilanova, que es va fer just després de l'entrada dels pabordes i les autoritats a la plaça de les Neus. També una novetat i és que els parlaments de renovació del Vot del Poble que han pronunciat el rector de la parròquia i l'alcaldessa de Vilanova no s'han fet des del tradicional escenari, sinó des de les escales de l'església, amb una intenció de trencar alçades i situar autoritats, balls i ciutadania a la mateixa alçada..

La intensa calor s'ha fet ben present a tots els actes, però la participació ha estat multitudinària i ha permès la celebració d'actes nous com la recent estrenada Nit Major, una mostra d'obertura de la festa a la participació ciutadana.

La vigília de la Mare de Déu de les Neus, dia oficial d'inici de la Festa Major, l'escriptor mataroní Manuel Cuyàs era l'encarregat de pronunciar el Convit a la festa, tot recordant les ocasions en les que ha visitat la ciutat per presentar algun llibre o fer alguna conferència, així com els amics que té a Vilanova i la Geltrú. Cuyàs també ha recordat la relació de la família Cabanyes amb Mataró, i ha emparentat les festes que se celebren a la seva ciutat amb les de la nostra, fent esment en la separació que suposa Barcelona per als pobles "del nord" i els "del sud". Una separació que, desitja, el tren pugui fer més curta, recordant que justament el Museu del Ferrocarril custodia la històrica locomotora Mataró.