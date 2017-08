Sitges tanca l’edició zero del Festival Jardins de Terramar amb una alta ocupació

Miguel Poveda a l’edició zero del Festival Jardins de Terramar . Jardins de Terramar

El Festival Jardins de Terramar ha tancat l’edició zero amb un 94% d’ocupació de les 7.500 entrades disponibles i ha esgotat totes les localitats de La La Land in concert, Fangoria i Miguel Poveda. El violinista Ara Malikian també ha registrat una alta ocupació i el grup de percussió i dansa d’origen israelià Mayumana ha venut 1.200 de les 1.500 entrades disponibles.

La regidora de Cultura, Tradicions i Festes, Rosa Tubau considera que “l’edició zero del Festival Jardins de Terramar ha tingut una molt bona acollida del públic. Més enllà de les xifres, artísticament ha estat un èxit tenir l’oportunitat de donar a conèixer el talent local de la música, la dansa i la pintura al costat d’artistes i propostes de renom en un escenari emblemàtic i d’alt valor patrimonial com ho són els jardins noucentistes de Terramar. L’Ajuntament de Sitges va voler acollir aquest festival de petit format perquè reforça la cultura de proximitat i amb aquesta edició zero s’ha aconseguit tenir ressò entre els sitgetans i les sitgetanes però també entre els turistes i visitants”.

Segons el director del Festival Jardins de Terramar, Juan Ramon Rodríguez, “el balanç ha estat molt positiu. Creiem que ha estat un èxit i ens quedem amb la gran acceptació de la gent de la vila de Sitges, Garraf i Penedès, i amb la venda de tiquets que hem pogut superar el 90 %. Per ser l’edició zero hem complert àmpliament les expectatives”.

Amb motiu de la propera edició del Festival de Jardins de Terramar, que l’any vinent coincidiria amb el centenari dels jardins noucentistes, els organitzadors preveuen una oferta especial amb l’objectiu de consolidar-se dins el panorama català de festivals de música d’estiu.