La 2ª Edició del Cubelles Noir continua durant tot el cap de setmana amb un ampli programa

El passat dijous 17 d’agost, arrencava d’una forma particular pel succeït a Barcelona, la segona edició del Cubelles Noir. Evidentment el programa s’ha vist alterat per la situació, però tot i així, des d’ahir divendres i durant tot el cap de setmana, el Festival continuarà. “Sí que hi haurà canvis, per les mesures de seguretat i perquè algunes de les persones convidades estant tenint problemes per desplaçar-se, però creiem també que la millor manera d’afrontar el moment és amb normalitat. Davant del que passa, tenir la capacitat de seguir endavant”, comenta Xavier Borrell, escriptor, crític i gestor cultural, president de la plataforma organitzadora del certamen.

La novel·la negra amb tots els seus ingredients, des del suspens, el crim, la cuina, el futbol, la violència, o l’espionatge, fins a totes les seves vessants, des de la realitat a la ficció, i la seva empremta en altres àmbits com el còmic o les sèries, i sense deixar de banda els clàssics imprescindibles, omplen una graella complerta de taules rodones i debats durant tot el cap de setmana.

“La investigació i la crítica social són elements fonamentals en la novel·la negra”, explica l’escriptor Sebastià Bennasar, Premi València Negra 2017 a la millor novel·la negra, per la seva darrera obra, “L’imperi dels lleons” (Editorial Alrevés).

Bennasar, que ja va participar en la primera edició del Cubelles Noir, forma part de la taula rodona d’aquest mateix vespre sobre ‘Variacions de la novel·la negra’, al costat dels escriptors David Llorente, Rafa Melero, Pere Cervantes i Jordi Ledesma. L’escriptor mallorquí, recorda la importància de festivals com el Cubelles Noir, que reuneixen per un costat autors i públic d’una forma inusual, que surt de la intimitat de la lectura, per entrar en debats o reflexions, i a més, permet la trobada entre els autors, que intercanvien experiències i també opinions sobre el present i el futur de la novel·la negra.

El festival també atorga uns premis ben especials. Per un costat, Premi a la millor novel·la negra publicada, escrita per dones. Enguany hi ha nominades cinc escriptores en llengua catalana i cinc en llengua castellana, i el jurat guarda un acurat silenci sobre l’obra premiada, que serà desvetllada en un acte avui dissabte a partir de les nou del vespre. A més, s’entregarà el Premi Sala Joiers al millor personatge històric de novel·la negra, que ha estat atorgat a l’ ’Inspector Méndez’, de Francisco González Ledesma, que recollirà la seva filla, l’escriptora Victòria González Torralba, autora de “Llámame Méndez”, una novel·la que ens trasllada a la vida adolescent del solitari Inspector Méndez i els seus inicis, publicada aquest mateix any (Planeta).

Xavier Borrell i Sebastià Bennasar, en l’entrevista que van fer per EIX DIARI i que podeu reproduir en aquesta mateixa pàgina, van comentar quines van ser les obres de novel·la negra que van llegir per primera vegada, entre altres curiositats i les diferents activitats del festival, que es poden consultar a la pàgina web per a no perdre’s res d’un certamen amb més d’una vintena de propostes.