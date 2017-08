L’inici de la diada castellera de Sant Fèlix s’avança aquest any a les 12,15 hores

Els Administradors de la Festa Major de Vilafranca 2017 introdueixen enguany noves millores en la celebració de la diada castellera de Sant Fèlix. Després d’un seguit de reunions amb les quatre colles participants, les dues novetats principals seran la possibilitat d’aixecar els pilars a partir de la quarta ronda i l’avançament horari del primer castell fins a les 12.15h. Així mateix, la Banda entrarà pel carrer de la Cort per facilitar l’accés posterior dels Falcons pel carrer de Santa Maria.

La diada del patró de Vilafranca del Penedès, dimecres 30 d’agost, continua enguany el seu treball per eliminar els intervals morts entre castell i castell, prestar l’atenció a les inquietuds de la ciutadania per compassar la seqüència d’actes de la Festa Major, i conscienciar els efectius dels Castellers de Vilafranca, Minyons de Terrassa, Joves i Vella dels Xiquets de Valls, que la seva funció de protagonistes actuants, no ha de ser alterada per la d’espectadors envers les altres colles.

Per aquest motiu, durant el mes de juliol l’Administració s’ha reunit amb les quatre colles participants i ha presentat dues mesures principals com a novetats per a la diada del 30 d’agost. A diferència d’anys anteriors, la diada de Sant Fèlix podrà veure els pilars, sempre superiors al de cinc, a partir de la quarta ronda, amb el benentès que la colla que l’enlairi ja hagi completat tres castells en les tres primeres rondes. Si la colla completa el tercer castell, en la quarta ronda, el pilar podrà anar en la cinquena. La nova mesura també permetrà que, en cas d’intent fallit, les colles puguin repetir el pilar en les rondes següents o provar-ne un altre inferior si els cau el que perseguien. Mai no es podrà superar el nombre total de sis rondes, incloent castells i pilar. És la primera plaça que pren aquesta mesura agilitzadora.

Avançament de la diada

L’altra mesura nova d’enguany suposa l’avançament de la diada a les 12,15h, hora en què l’Administració preveu que la primera colla en actuar pugui posar els segons sobre la pinya. L’any passat, l’excel·lent predisposició i ritme dinàmic dels balls i l’èxit de l’ampliació del cordó de seguretat van permetre que a les 12,05h totes les colles fossin a la plaça de la Vila, ja amb els quatre pilars caminant descarregats.

D’aquesta manera, el primer castell tenia els segons a les 12,21h, gràcies també a la conscienciació i celeritat de Minyons de Terrassa, colla que per sorteig va obrir la jornada. L’objectiu del 2017 és guanyar aquests sis minuts sobre l’edició anterior. El 2017 per facilitar l’accés a la plaça de la Vila, la Banda de música entrarà pel carrer de la Cort mentre que els Falcons ho faran pel carrer de Santa Maria, a diferència del 2016 quan ambdós grups van entrar pel mateix accés de Santa Maria.

D’aquesta manera, s’amplia el doble accés a plaça que ja realitzen les quatre colles castelleres i que tan bon resultat ha donat, especialment l’any passat. Una altra novetat del 2017 és que la diada castellera del dia 29, amb els Castellers de Vilafranca i Xicots de Vilafranca, també es regeix per aquest funcionament. Per aquest motiu, incorpora la funció del cap de plaça. Els cinc Administradors de la Festa Major de Vilafranca del Penedès 2017 són Maria Bassegoda, Gemma Bertran, Max Margalef, Jordi Milà i Andreu Retamal. El cap de plaça per a les diades del 29 i 30, figura introduïda el passat Sant Fèlix, serà el gestor cultural Jordi Bertran.

DETALL DE LES MESURES ORGANITZATIVES 2017

MESURES PRÈVIES A LA CELEBRACIÓ DE LA DIADA

Reunions prèvies organitzatives amb les colles

Els Administradors de la Festa Major i el cap de plaça es reuneixen durant el mes de juliol amb les quatre colles castelleres participants, una a una, per preparar l’organització de la diada.

Pilar del Monument als Castellers

El dia 30 d’agost la convocatòria per a l’Anada a Ofici i el conjunt d’aquest primer tram d’actes és a les 9h a la plaça de la Vila. Les colles poden disposar dels seus espais a la plaça de la Vila des d’aquest moment.

Les colles participen a les 9,15h del matí en l’Anada a Ofici que surt des de la plaça de la Vila, i que continua amb l’Entrada a Ofici amb un pilar davant la Basílica de Santa Maria. Tant en l’Anada com en l’Entrada, les colles van ordenades amb la canalla al davant, les gralles i timbals a continuació, i finalment el gruix de la colla, tots amb la indumentària corresponent.

En l’Anada a Ofici les colles van darrera dels Falcons, amb el següent ordre:

- Colla Joves Xiquets de Valls

- Minyons de Terrassa

- Colla Vella dels Xiquets de Valls

- Colla Xicots de Vilafranca

- Castellers de Vilafranca

Arribats a la Plaça de Jaume I, les colles se situen davant la façana del VINSEUM d’acord amb l’ordre d’entrada a plaça i d’acord amb les posicions establertes. Quan els Administradors són a les escales de la Basílica, es dóna el senyal per començar l’Entrada a Ofici, amb un tret del Ball d’en Serrallonga. Balls, falcons i colles castelleres actuen conjuntament. Un cop efectuada l’Entrada i sense interval, les mateixes colles realitzen el pilar de commemoració de l’aniversari de la inauguració del Monument als Castellers.

Hora de sortida d’ofici

El pas dels balls per davant de l’Ajuntament a la plaça de la Vila s’inicia a les 11,15h.

El Drac arrenca des de la mateixa cantonada d’entrada a la plaça.

A aquesta mateixa hora (11,15h) queden convocades les colles castelleres a la plaça Jaume I.

La colla Xicots de Vilafranca no participa en aquesta passada dels balls.

Per agilitzar-la, seguint el model implementat per a l’entrada dels pilars de les colles castelleres, la banda de música està preparada al carrer de la Cort en el tram fins al carrer d’en Coll. Entra a plaça des d’aquesta posició i davant l’Ajuntament interpreta l’Himne Nacional de Catalunya.

Els Falcons, preparats mentre actua la banda, entren des del carrer de Santa Maria. Realitzen un pilar de cinc caminant i el pilar de sis aixecat per sota.

La plaça Jaume I, zona per enfaixar-se

Aquest lloc de concentració és també l’espai amb amplitud suficient perquè els castellers s’enfaixin, evitant les incomoditats i inconvenients que generaria fer-ho davant de l’Ajuntament.

Ampliació del cordó de seguretat

El cordó de seguretat, integrat per Policia Local, Protecció Civil i per voluntaris col·laboradors dels Administradors, per facilitar l’entrada dels balls i de les colles participants a la diada mantenint una zona sense públic, consolida la distància entre la façana de l’Ajuntament i els espectadors, i alhora l’espai al carrer de la Cort en direcció a la font dels Alls fins al carrer d’en Coll, tal com es va establir l’any passat. El públic que accedeix a la plaça de la Vila des de la font dels Alls ho fa per sota dels porxos. Els Minyons i la Joves ho fan pel centre del carrer.

La façana de l’Ajuntament reservada per als castellers

L’espai ubicat al peu de la façana de l’Ajuntament queda reservat per als castellers, especialment per facilitar el treball de les colles i de les assistències sanitàries. Durant la diada aquest espai és responsabilitat de la policia local i de protecció civil que vetllen perquè només hi hagi castellers identificats amb camisa o samarreta de cada colla.

Entrada de les colles a plaça per dos accessos

Dues colles ho fan des de la plaça Jaume I, el carrer Sant Bernat, el carrer d’en Coll, per desembocar a la part baixa del carrer de la Cort: Minyons de Terrassa i Colla Joves. Les altres dues entren des de la plaça Jaume I pel carrer de Santa Maria: Castellers de Vilafranca i Colla Vella. La segona colla de cada itinerari no deixa espai respecte a l’anterior, per compactar el bloc de castellers i evitar que s’introdueixin espectadors.

Les colles entren amb el pilar de quatre caminant, la salutació tradicional a la plaça vilafranquina. Pot ser acompanyat pel toc d’Entrada a plaça o bé pel toc de pilar caminant o al balcó, a càrrec dels grups de grallers i timbalers, situats immediatament rere el pilar. Després de cada pilar, entra la canalla i tot seguit el conjunt de la colla.

Donat que el nombre d’efectius de les colles no necessàriament ha de ser igual, els pilars de les segones colles de cada accés no es fan simultàniament, sinó quan cada colla arribi a la plaça.

Cada colla compta amb un delegat de l’organització

Des de la concentració a la plaça Jaume I cada colla compta amb un delegat de l’organització, que l’acompanya fins a la plaça de la Vila i roman amb l’entitat fins a la roda de premsa final. Així mateix, cada colla designa una persona d’enllaç amb aquest delegat de l’organització i, un cop davant l’Ajuntament, amb el cap de plaça.

Unitats mòbils

Les unitats mòbils dels mitjans de comunicació s'ubiquen fora de la plaça de la Vila per garantir el màxim espai per als espectadors durant l'actuació així com per eliminar obstacles i facilitar-ne les vies d’ubicació.

Informació al programa de la Festa Major

El programa de la Festa Major inclou informació sobre les mesures organitzatives a plaça de la Diada de Sant Fèlix, així com del sistema vilafranquí de rondes en posicions alternes. També es difon pels mitjans de comunicació, pels canals on line i per les xarxes socials.

DIADA DE SANT FÈLIX

Festa Major de Vilafranca del Penedès, 30 d’agost de 2017

Plaça de la Vila, 12,15h

RONDES VILAFRANQUINES AMB POSICIONS ALTERNES

Els objectius principals del sistema de rondes en posicions alternes, implantat a Vilafranca del Penedès per la Diada de Sant Fèlix 2016, són:

- l’eliminació dels intervals morts entre castell i castell

- l’atenció a les inquietuds manifestades per la ciutadania per compassar la seqüència d’actes de la Festa Major de Sant Fèlix

- la conscienciació dels castellers que la seva funció de protagonistes actuants no ha de ser alterada per la d’espectadors envers les altres colles

Les posicions de cada colla a la plaça es denominen per lletres.

Mirant l’Ajuntament, la posició A és la situada a l’esquerra, i la D la de la dreta: A (Joves Valls) – B (Minyons Terrassa) – C (Castellers Vilafranca) – D (Vella Valls)

Mai no coincideixen dues colles ubicades en les posicions A-B, ni C-D. D’aquesta manera, la colla que ha de preparar el castell següent compta amb més espai físic que si actués just immediatament després de la ubicada en la seva meitat de plaça.

Funcionament del sorteig:

Per establir l’ordre d’actuació, es realitza un sorteig el vespre del dilluns 21 d’agost a les 19h al VINSEUM perquè l’atzar esculli la colla que tria en quina posició surt. Es disposen dues glaçoneres amb quatre boles cadascuna: una amb els noms de les colles, i l'altra amb els números 1-2-3-4. Una persona reconeguda del món casteller extrau una bola de colla i la dóna al corresponent cap de colla. A continuació, extrau un número i li lliura al mateix cap de colla, que no el desvetllarà. El mecanisme es repeteix amb les altres colles. Un cop els quatre caps de colles tinguin el número, els ensenyen i el que posseeixi l’1 és el que tria en quin ordre vol actuar (1er, 2n, 3er, 4t).

En funció d’aquest número triat, s’aplica un dels quatre ordres següents, configurats a partir de l’alternança de posicions i que contemplen totes les combinatòries:

A-C-B-D

B-D-A-C

C-A-D-B

D-B-C-A

L’ordre es manté en totes les rondes.

Un cop les colles són a plaça, l’actuació consta de sis rondes, essent l’última de cada agrupació la de pilars necessàriament superior al de cinc. Un cop completats tres castells per una colla, la ronda següent que li correspon és la de pilars. Aquest pilar superior al de cinc es pot realitzar en les rondes quarta, cinquena i sisena.

L’intent desmuntat amb gralles sonant tant d’un castell com del pilar té la consideració de ronda realitzada per part de la colla que el prova.

Una colla pot desmuntar un peu de castell o de pilar en cada ronda. El següent peu implica la consideració de ronda realitzada, amb independència que hagin sonat gralles o que s’hagi desmuntat per segon cop.

L’enfonsament del peu d’un castell o pilar abans que sonin les gralles no té consideració d’intent. Mentre una colla actua, la següent –sempre situada en l’altra meitat de la plaça–prepara el castell amb els objectius de reduir els temps d’espera entre colles i de posar segons dalt quan hagi finalitzat la construcció immediatament anterior.

En cas de caiguda, el cap de plaça verifica si són necessàries les assistències sanitàries i pot indicar que no comenci el castell que s’ha preparat fins que s’hagi restablert la normalitat.

Cada colla compta amb el seu responsable sanitari, amb la corresponent identificació, que es coordina amb els directors mèdics de l’organització, màxims responsables de la presa de decisions sanitàries. En cas d’atencions als hospitals avançats, el responsable sanitari de cada colla vetlla perquè hi accedeixin estrictament les persones que autoritzi el director mèdic.

Al final de l’actuació, es convoca una roda de premsa d’avaluació de la diada a la primera planta de l’Ajuntament de Vilafranca durant la qual els caps de colla atenen els mitjans de comunicació, i l’Administració els lliura l’obsequi commemoratiu.

La Diada del dia 29 també es regeix per aquest funcionament.