Un pregó ple de comicitat dóna el tret de sortida oficial a la Festa major de Sitges

La Loreto, la Mariona i l’Anna. Totes tres són les protagonistes del grup teatral sitgetà Les Veïnes, integrat també per en Josep Milan i en Marc Hill. Tots junts s’han encarregat enguany del pregó oficial de la Festa Major de Sitges celebrat aquest dilluns a la plaça de l’Ajuntament, enmig de centenars de persones. El pregó, amè i amb un clar accent teatral i còmic, ha repassat els costums i les tradicions que es viuen a Sitges per Festa Major i ha animat a tothom a gaudir-la. Les tres actrius han aportat un punt crític en les seves intervencions. Han reivindicat el paper de la dona dins la celebració, han parlat del comportament de les persones en el transcurs de les processons o cercaviles, han recordat moments personals vinculats a la festa i els sentiments que els desperta Sant Bartomeu. La música també ha tingut un paper central en el pregó. Entre les músiques que es van poder sentir, les Veïnes van cantar els gojos.

L’alcalde de Sitges, Miquel Forns, ha felicitat Les Veïnes “per oferir-nos un pregó divertit en uns moments en que precisament riure ens feia molta falta. Estic convençut que tindrem una festa tant sitgetana, vital i divertida com el Pregó”. El Batlle ha destacat des del balcó de la Casa de la Vila que “volem celebrar la vida, la convivència, la pau i el respecte després d’uns dies de recolliment”. En aquest sentit, Miquel Forns ha fet un especial agraïment als cossos de seguretat i emergències per la tasca duta a terme en els darrers dies arran dels atemptats a Barcelona i Cambrils.

El president de la Comissió de Festa Major i Santa Tecla, Cisco Arbonés, ha afirmat que “ara ja ens podem creure que és Festa Major”.

Tal com marca la tradició, abans del pregó oficial de la Festa Major s’ha celebrat el pregó satíric que enguany ha protagonitzat David Lanau, en Ratxu, davant del Palau del Rei Moro.



Lliurament de la Bandera

Avui dimarts a dos quarts de nou del vespre, a la Parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla, tindrà lloc el lliurament de la Bandera amb recital de poemes i cant dels Goigs de Sant Bartomeu, a càrrec del Cor dels Amics de l’Orgue. Enguany el Poema a la Bandera és obra de Marc Hill. A continuació, i acompanyats de l’Agrupació Musical Suburband de El Retiro, es farà un cercavila fins al domicili del president de la Comissió de Festa Major, Cisco Arbonés. El recorregut sortirà del Baluard, passarà per la Plaça de l’Ajuntament, carrer Major, Cap de la Vila, carrer Jesús, Francesc Gumà, Hort Gran, pont de sota la via, avinguda de les Flors, Sol, Camí de la Fita fins al carrer de l’Estalvi.

Posteriorment a la plaça de Catalunya hi haurà la Nit festamajorenca amb sopar popular. Les persones interessades poden comprar els tiquets del sopar a un preu de 5 euros a la pastisseria Calderón, perruqueria Ojeda, cafeteria La Placeta, mobles Yll o La Botiga de La Bel. La vetllada estarà amenitzada pel grup musical El Duet.

La Nit Jove, que s’havia de celebrar dilluns, es farà avui dimarts, a les nou de la nit, a l’Hort de Can Falç i comptarà amb les actuacions dels Dj’s Miku, nOgs i els dj’s del curs de l’Espai Jove.



Sant Bartomeu ja està a l’Escorxador

La imatge de Sant Bartomeu ja es pot visitar a l’edifici de l’Escorxador, al carrer Joan Maragall, 36. El seu pendonista, Ramon Soler, ha preparat l’espai ambientant-lo a través d’una seqüència d’imatges i records que repassen la seva vinculació amb la Festa Major des que va començar amb els Falcons l’any 1975 fins que va estar a la comissió. Entre els records Ramon Soler explica que “es pot veure una fotografia d’un pilar de cinc amb els castells carregat i al costat es veu que cau”. El pendonista reconeix que “m’agrada molt aquesta seqüència perquè per mi reflecteix la vida mateixa. Fem coses, podem caure i ens hem de tornar a aixecar, però sempre fent pinya”. Ramon Soler ha volgut també recordar el seu pare perquè “tot té un principi. Jo he rebut molt bones lliçons per part d’ell al llarg de tota la meva vida i el meu camí l’he fet seguint sempre els seus consells”. Tot i que Ramon Soler ha mantingut una intensa vinculació amb diferents papers protagonistes de la Festa Major considera que “sempre cal deixar el cercle obert mentre hi hagi humor i ganes. Però hem d’estar disposats a ser-hi i jo espero poder gaudir de moltes més festes majors”.