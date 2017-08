Vilafranca dicta mesures de seguretat en els actes de la Festa Major on el foc és protagonista

L'Ajuntament de Vilafranca, d’acord amb els Administradors de la Festa Major 2017 i els representants dels cossos d'emergències, per tal de vetllar per la seguretat de la festa i donar compliment a reglamentació de la Generalitat en matèria d'articles pirotècnics, ha pres un seguit de determinacions sobre alguns actes de la propera Festa Major.

Durant la Tronada del dia 29 es prohibirà l'accés als laterals de la rambla de Sant Francesc, ja que tota l'amplada de la rambla, de façana a façana, tindrà consideració de zona de seguretat. D'aquesta manera, el públic s'haurà de situar obligatòriament a la banda de dalt, a l'espai de l'antiga N-340, entre la plaça del Penedès i la rambla, o per l'altra extrem de la rambla en una zona compresa entre la Font dels Alls i la part del davant de l’escenari. Amb aquesta mesura Ajuntament i Administradors volen vetllar per la seguretat del públic tot mantenint l'essència de la Tronada sobretot pel que fa a la seva ubicació i potència. Pel que fa a l'accés als laterals de la rambla, tant a la banda del Casino com a la banda del col·legi Santa Anna, estarà tancat a partir de les 11 del matí.

Pel que fa al Castell de Focs del dia 29 a la nit, es repeteix la ubicació de l’espai lliure entre la muntanya de Sant Pau i el Vial de les Clotes. El castell de focs es podrà veure des de la façana que dóna a Sant Pau, tant de l’Espirall com des de les Clotes. Tot i això, es recomana que la gent es concentri en el Vial de les Clotes, lloc on es tallarà la circulació de vehicles i on es permetrà l’ocupació de la calçada per part dels assistents.

D'altra banda, es demana especialment als assistents a l'Entrada de Sant Fèlix del dia 30 que, un cop finalitzat l'acte i per raons de seguretat, tothom es mogui amb ordre i tranquil·litat a fi d'evitar allaus, sobretot a l'hora d'accedir a la basílica de Santa Maria, fet que s'ha convertit en altament perillós en els darrers anys. Cal evitar de passar per la part encerclada per tanques reservada als elements de foc, ja que sempre pot haver-hi algun coet que no hagi arribat a esclatar, i és important que s’eviti l’accés a la plaça amb cotxets amb infants.

Com cada any, també es demana expressament a tots els vilafranquins, vilafranquines i visitants que segueixin les indicacions de la Policia Local i dels diversos responsables en tots els actes, especialment en aquells on hi ha coets, a fi de garantir dins el possible la integritat física de tothom i celebrar la Festa Major amb alegria. Així mateix, es recomana a tots els comerciants dels carrers per on transcorreran cercaviles, processons, ball de foc i la Festa Major dels Petits que protegeixin convenientment els aparadors i vitrines. Alhora es recorda que el telèfon per emergències mèdiques del servei d’ambulància és el 061 i el telèfon general d‘emergències és el 112.

Consells per al ball de foc

D’altra banda, l'Ajuntament de Vilafranca també vol fer avinent a tots els ciutadans i ciutadanes un seguit de recomanacions per al bon desenvolupament del ball de foc que es farà l’1 de setembre.

Consells per al veïnat

Retirar els vehicles de la zona per on passarà el ball de foc per tal que la gent no hi pugui prendre mal i per evitar que es produeixin desperfectes als cotxes.

Tancar les portes, finestres i balcons i protegir les obertures per impedir que entrin coets i guspires, que podrien causar un incendi.

Plegar els tendals per prevenir que es puguin encendre.

Per més que els assistents al ball de foc demanin aigua per mitigar la calor, no se n'ha de llençar. Així evitarem que la pólvora es mulli i exploti o que surti en direcció inesperada en lloc de cremar-se.

Consells per a les persones que segueixen el ball de foc

1* Informar-se bé dels llocs per on passarà el ball de foc i seguir les recomanacions dels organitzadors i de la Policia Local. La participació ha de ser una festa prudent i respectuosa amb l’entorn.

La roba més idònia per participar a la cercavila és de mànigues i pantalons llargs, un barret de roba i unes sabates esportives de pell que agafin fort els peus.

2* Si per qualsevol circumstància s'encén la roba que portem, convé no córrer, tirar-se a terra i rodolar.

3* Esperar la comitiva del ball de foc en carrers amples i evitar, en la mesura que ens sigui possible, les aglomeracions i els taps de gent.

4* Col·laborar amb l'organització no demanant aigua als veïns. Així s'evitaran taps i relliscades i també s'evitarà que la pólvora es mulli i exploti en lloc de cremar-se.

5* En cas de necessitat, s'acudirà als serveis de la Creu Roja: una ambulància estarà instal·lada al carrer de la Cort i l'altra anirà tancant el ball de foc fins a la plaça de Jaume I.

En cas de produir-se alguna incidència o emergència cal trucar al telèfon d’emergències (112) o al telèfon de la Policia Local (93 892 38 38).