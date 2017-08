El talent i la sensibilitat del Blooming Duo omplen el segon concert de Cants i Sons a Lluna

Esther Pinyol i Ferran Carceller han fet mostra, una vegada més, del seu talent, sensibilitat i compenetració en el segon dels concerts del cicle Cants i Sons a Lluna, que s’ha fet aquest diumenge al vespre a l’església de Santa Magdalena.

L’arpista vilanovina i el percussionista de Castelló de la Plana integren Blooming Duo, una proposta innovadora per la combinació poc habitual que fa de dos instruments com són l’arpa i la marimba. Una proposta, però, molt atractiva que dona una altra dimensió a la música clàssica, i que va sorprendre i agradar moltíssim a tot el públic que omplia l’església.

Els dos autors han presentat un programa variat i fresc que va des del tango fins als compositors clàssics com Ravel o Albeniz o més actuals com Albert Guinovart, entre d’altres. Es tracta d’un repertori propi creat a partir d’encàrrecs a diversos compositors i també una peça pròpia de Carceller.

Aquest és el segon concert del cicle de música clàssica que obria el 20 d’agost la soprano Maria Lluïsa Muntada, acompanyada a la guitarra per Santi Pavón. El cicle és ferma aposta de Canyelles per promoure la cultura, i és per aquest motiu que l’objectiu és que aquest cicle tingui continuïtat. És una oportunitat única per fer arribar la música a tots els públics, com també fer-ho en un espai tan especial i entranyable com és l’església de Santa Magdalena, que permet tenir els instruments i els intèrprets molt a prop.

El programa continuarà diumenge que ve, 3 de setembre amb els Violoncels de la Camerata Eduard Toldrà. Un grup que ofereix un repertori que combina arranjaments d’obres conegudes de gran orquestra amb músiques de tradició catalana.

Tots els concerts són gratuïts i comencen a les vuit del vespre.