‘Sona la Festa Major’, l’univers literari i il·lustrat de la Festa Major de Vilafranca del Penedès, arriba a la segona edició

La Festa Major de Vilafranca del Penedès, ja té banda sonora i literària des de que al 2014, la mestre de música Mònica Calaf i l’Il·lustrador Mikel Fuentes, es van unir per homenatjar, de forma lúdica, pedagògica i artística, tots els elements musicals, balls i tradicions de la festa major vilafranquina.

“Havíem participat junts en altres projectes, sobretot per a editorials estrangeres, i ens venia de gust, fer quelcom més nostre”, explica Mònica Calaf, en relació a la idea del naixement de ‘Sona la Festa Major’. Un llibre + CD, que és un recorregut per tota la riquesa instrumental de les músiques populars i tradicionals de la Festa Major, a través de rimes protagonitzades pels Gegants, els balls, el Drac... i cada un dels elements propis de la festa. És un conte, és música i és un joc. Es pot cantar, ballar, llegir, escoltar, acompanyar i gaudir amb els cinc sentits.

“La primera part és una mostra de tots els instruments”. Des de la gralla, el timbal i el flabiol, fins al Sac de Gemecs o l’acordió, passant pels picarols, castanyoles i tamborí. Tot seguit, el protagonisme és de tot el seguici vilafranquí. Des del Drac, amb una especial dansa del foc, l’Àliga, els Gegants, i tota una desfilada dels balls, amb les danses més conegudes... des de la bolangera fins al ball dels cercolets. Cada pàgina és un retrat, farcit de ritmes i colors. Des del carrer a la plaça, des dels goigs a la processó.

La segona edició, a més, incorpora un joc que es pot complementar amb l’oferta digital, a través de la web http://www.contesillustrats.com/, on es pot jugar també a la mona, al memory o als petacons del seguici...

“Hem volgut ampliar el treball, aprofitant la segona edició”, afegeix Mikel Fuentes, autor de les il·lustracions del llibre. D’aquesta manera, la reedició de ‘Sona la Festa Major’ (Bubalú, 2017) es presenta més acurada i detallada, ampliada i disponible en edició impresa i digital. El CD, que acompanya el llibre, porta les músiques de la colla de grallers Els Vernets; la mitja cobla Bufalodre; la col·laboració del grup de música tradicional Folkatr3s; la banda de l’Escola de música Dolors Calvet, i l’orgue de Jonatan Carbó, entre d’altres col·laboracions, editat i enregistrat per Lluís Gimenez.

És una publicació per a tots els públics, amb especial sensibilitat per aprendre i gaudir al mateix temps. Un llibre per a compartir tots els dies de l’any, i en especial en aquestes dates. Un homenatge sonor i visual, que Mònica Calaf i Mikel Fuentes, al costat del músic Miquel Benito, ens han ofert en fragments i versió cantada