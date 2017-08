Espectaculars imatges del fons marí al I Open Club Nàutic Vilanova de Fotografia Submarina

El Club Nàutic Vilanova va lliurar dissabte passat els premis del I Open Club Nàutic Vilanova, en la modalitat Macro No Peixos, una prova puntuable per la Lliga Catalana de Fotografia Submarina que organitza la Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques. La prova es va realitzar el passat 2 de juliol, però la federació disposa d’unes quantes setmanes per emetre un veredicte degut a que els participants presenten un conjunt de fotografies. Aquest va ser la primera prova oberta que organitzava la Secció de Submarinisme del Club Nàutic Vilanova. Els premis van ser lliurats pel president del Club Nàutic Vilanova, Isidre Melendres, i del delegat de la Secció de Submarinisme de l’entitat, Manel Costa.

A la categoria Rèflex, es va imposar David Marfil, del club Mar Endins, acompanyat de Juan José Albarral. En segon lloc van quedar la parella formada pel càmera Òscar Montferrer i l’acompanyant Evarist González, de l’SPAS i en tercer lloc van quedar Ramon Pujol i José Pernau, també de l’SPS. A la categoria compacta es va imposar Oriol Domingo, amb Sarah Berjanero d’acompanyant del club The Busseing, seguit de la parella Francesc Garriga i Carles Lado d’acompanyant, del Mola Mola i de Carles Lado i Francesc Garriga, acompanyant en aquest cas, en tercer lloc.

A part de disposar grans tècniques d’immersió, la modalitat Macro No Peixos, obliga als participants a fotografiar elements a molt curta distància, alguns molt poc visibles a simple vista. Un dels mèrits d’aquesta modalitat és realitzar una molt bona il·luminació i enfoc a peces molt petites. En aquesta modalitat es valora l’enquadrament proposat, la lluminositat de la imatge i la seva originalitat. Concretament aquesta prova es va realitzar durant una immersió de 50 minuts, a la coneguda Barra de 14, a uns 15 metres de profunditat i a dos milles nàutiques del Port de Vilanova.