El festival solidari SAM SAM es trasllada a Cunit aquest cap de setmana

Aquest any, el Festival SAM SAM canvia de localització. Després de les 9 edicions de Terrassa i les 3 realitzades a la ciutat de Lleida, aquest festival 100% solidari es muda a Cunit els dies 1 i 2 de setembre. L’interès i el suport cap al projecte solidari mostrat per l’Ajuntament de Cunit ha estat el factor clau per poder dur a terme aquesta nova edició a la població costanera. A més a més, la ubicació és immillorable, a peu de platja, just a la vora de l’estació de la RENFE.

Aquest festival té com a principal objectiu recaptar fons solidaris per a l'escola que coordina Ferran Sans al barri Sam Sam III de Dakar i sensibilitzar a la població per potenciar l'educació en països en vies de desenvolupament. L'educació és la millor eina per lluitar contra la pobresa i la injustícia social.

L'octubre de 1990, Ferran Sans, mestre de l'escola Joan XXIII de Terrassa, va marxar a les terres africanes del Senegal a oferir la seva ajuda. S'instal·là al barri de Sam Sam III situat a la perifèria de la ciutat de Dakar. Aquest barri és humil i els seus habitants tenen una infinitat de necessitats bàsiques a cobrir. Amics d'en Ferran i Reacció Cultural realitzen accions culturals i educatives a la ciutat de Terrassa, Lleida i per primer cop a Cunit, per tal de difondre el projecte de Ferran i recaptar donatius solidaris que ajudin a finançar-lo.

El projecte de l’Escola Kalasans dirigit per en Ferran Sans promou l'alfabetització dels membres d'aquesta comunitat en la seva llengua materna, l’ensenyament i l’estimulació de la promoció cultural, sanitària i econòmica per al progrés del barri i la ciutat. Es prioritza l'educació d'infants i dones al barri de Sam Sam, el finançament de microprojectes per fomentar el desenvolupament individual mitjançant microcrèdits generadors d'autonomia econòmica domèstica i l’autogestió i producció cooperativista per a sortir de la pobresa.

El festival es durà a terme els dies 1 i 2 de setembre. Divendres donarem el tret de sortida amb La Banda d'en Pere Botero. Aquesta banda de percussió de Salt ens oferirà un espectacle vibrant i enèrgic amb ritmes d'influències llatines i africanes. I la festa continuarà amb DS&Master Dog; Sara Hebe, cantant argentina que està de gira per Espanya; Rapsusklei i Cultrum. Dissabte, en la sessió de migdia, s’oferirà un vermut amb una proposta musical formada pel músic senegalès Alu Spear, Solo & Compañía i De la Carmela. I la traca final del festival serà dissabte nit quan gaudirem de Tympanum, La Séptima Trastada, D’Callaos, Lokito Lopongo i Sherpa.