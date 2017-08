El Festival de Sitges estrenarà l’última producció d’Álex de la Iglesia i Carolina Bang, ‘Errementari’

L’última producció d’Álex de la Iglesia i Carolina Bang ‘Errementari’ s’estrenarà mundialment a la 50a edició del Sitges – Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Dirigit per Paul Urkijo el film està inspirat en un conte popular basc sobre un ferrer tan malvat com astut, capaç d’enganyar el mateix diable. La cinta, gòtica i fantàstica està envoltada de misteri i estranyes criatures. A la programació del festival s’afegeixen diverses produccions de gènere com ‘Leatherface’, el nou llargmetratge de Julien Maury i Alexandre Bustillo i ‘Annabelle Creation’, l’últim gran èxit de la saga ‘The Conjuring’ dirigit per David F. Sandberg. En premiere europea es presentarà ‘Mom and Dad’, ‘Les affamés’, ‘Revenge’ i ‘The Ritual’. La cloenda estarà protagonitzada per la comèdia ‘How to Talk to Girls at Parties’, del director de culte John Cameron Mitchell, amb Nicole Kidman i Elle Fanning en el repartiment.

El certamen, que arrencarà el proper 5 d’octubre, comptarà amb la secció Noves Visions, centrada essencialment amb al fantàstic més avantguardista i d’autor. S’encetarà amb ‘Most Beautiful Island’, un film dirigit per la realitzadora Ana Asensio, guanyadora del premi a la millor pel·lícula al South by Southwest d’Austin.

La cloenda anirà a càrrec de la comèdia ‘How to Talk to Girls at Parties’, del director de culte John Cameron Mitchell, presentada a Cannes 2017 i amb Nicole Kidman i Elle Fanning en el repartiment. També s’hi podran veure ‘Marjorie Prime’, una pel·lícula de ciència ficció dirigida per Michael Almereyda i ‘The Crescent’, del canadenc Seth A. Smith, una de les cintes de terror més esperades de l’any.

La secció Panorama Fantàstic s’inaugurarà amb ‘Jackals’, una home invasion dirigida per Kevin Greutert i protagonitzada per Stephen Dorf i Deborah Kara Unger. També es projectarà ‘Creep 2’, el segon lliurament de l’odissea de terror indie apadrinada per Mark Duplass i dirigida per Patrick Brice, i ‘Housewife’, l’últim malson de Can Evrenol.

‘Downrange’, de Ryuhei Kitamura, serà un dels títols destacats de la mitjanit del festival, amb un grup d’amics atrapats en una carretera de muntanya que es converteix en objectiu d’un franctirador. Altres títols rellevants són ‘Anna and the Apocalypse’ i l’estrena de ‘Los olvidados’.