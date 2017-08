Els violoncels de la Camerata Eduard Toldrà, protagonistes del tercer concert Cants i Sons a Lluna

Els Violoncels de la Camerata Eduard Toldrà protagonitzen el tercer concert de cicle de música clàssica Cants i Sons a Lluna, que es fa aquest diumenge al vespre a l’església de Santa Magdalena.

Aquest conjunt ofereix un repertori que combina arranjaments d’obres conegudes de gran orquestra amb músiques de tradició catalana. Els seus integrants són membres de la Camerata Eduard Toldrà, i combinen la seva activitat com a instrumentistes amb la docència en centres públics situats a les comarques del sud de Barcelona (Vilanova, el Vendrell i Valls). L’integren els violoncel·listes Gabrielle Deakin, Sergi Huerta, Eva Sedó i Liudmila Kojina, i el contrabaix Esteve Colomés.

El programa que el grup presenta a Canyelles inclou obres de Mozart, Gerhard, Pau Casals, Rimski-Korsakov, Ribé, Piazzolla i Ravel.

Aquest és el tercer dels quatre concerts programats del 20 d’agost al 17 de setembre, els diumenges al vespre, i organitzats conjuntament per l’Ajuntament de Canyelles i la Camerata Eduard Toldrà. És la primera edició d’aquest cicle, que presenta un cartell de moltíssima qualitat, amb músics, cantants i instrumentistes de primer ordre com la soprano Maria Lluïsa Muntada, que va obrir el cicle, acompanyada del guitarrista Santi Pavón; o del duet Blooming Duo, integrat per Esther Pinyol i Ferran Carceller, que diumenge passat mostraven la poc habitual fusió entre l’arpa i la marimba. En els dos casos, els concerts han estat excepcionals i l’església de Santa Magdalena s’ha omplert de gom a gom.

El programa de Cants i Sons a Lluna seguirà amb un quart concert, programat per al 17 de setembre, amb l’Octet de Mendelssohn, que tancarà el cicle.

Aquests quatre concerts són una oportunitat magnífica per fer arribar la música clàssica a tots els públics i, a més, en un espai molt especial i entranyable com és l’església de Santa Magdalena, que permet tenir els diferents instruments musicals i els intèrprets molt a prop. És una manera molt propera, i poc habitual, de fer música i de gaudir-la tan a prop de casa, de manera tan íntima. Quan aquest tipus de música s’interpreta en sales grans i grans auditoris perd una part molt important de la seva essència perquè és música per fer de prop, a tocar del públic, de manera que fins i tot es pot escoltar la respiració dels intèrprets i es poden copsar les mirades i la comunicació entre ells per avançar en la partitura. Tot plegat, permet viure-la més intensament i fa l’experiència més excepcional.

L’aposta de Canyelles per promoure la cultura és ferma i és per aquest motiu que l’objectiu és que aquest cicle tingui continuïtat. I més tenint en compte que aquest cicle el protagonitzen músics del nostre entorn que tenen l’oportunitat de fer arribar la seva música al públic també del nostre entorn.

Tots els concerts es faran a les vuit del vespre, a l’església de Santa Magdalena i són gratuïts.