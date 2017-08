El cinema no comercial arribarà a Ribes de mans del nou Cineclub Ribes. EIX

El proper dijous, 7 de setembre, comença una nova iniciativa impulsada per l’equip de Cinema Ribes i el Centre Parroquial de Ribes amb l’objectiu d’apropar el cinema anomenat ‘menys comercial’ al públic ribetà i que porta per nom Cineclub Ribes. Les sessions es realitzaran un cop al mes amb dues sessions, una doblada al castellà i un altra en versió original subtitulada. D’aquesta manera es podran veure títols que en moltes ocasions no arriben a les sales comercials fora de les grans ciutats i que passen desapercebudes pel públic.

‘Dancer‘ és el primer film que es projectarà en aquest nou espai. Es tracta d’una coproducció entre Regne Unit, Russia, Ucrània i Estats Units que ens presenta a Sergei Polunin, que amb una força i aplom sorprenent, es va convertir en el primer ballarí més jove de la història del Royal Ballet. Amb 25 anys, quan es trobava en el punt més alt de la seva carrera, va abandonar, pròxim a la destrucció personal a causa de la fama. El seu talent, més que un regal, va ser una autèntica càrrega per a ell.

‘Dancer‘ es podrà veure a la Sala Bell-Lloc del Centre Parroquial de Ribes (Plaça Marcer, 7 de Sant Pere de Ribes), el proper dijous, 7 de setembre a les 18 h en castellà i a les 20 h en versió original subtitulada al castellà.