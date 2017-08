Sitges es converteix en aparador de la dansa tradicional i el folklore aquest cap de setmana

El Dansaplaça 2017 permetrà mostrar novament a Sitges el folklore tradicional català i de la Mediterrània els dies 2 i 3 de setembre. Aquesta iniciativa, organitzada per La SACA Sitgetana de Cultura i Animació amb el suport de l’Ajuntament de Sitges, arriba enguany a la vintena edició amb el mateix objectiu dels inicis, promoure els espectacles d’arrel tradicional dels Països Catalans i de l’estranger. A través de la cultura popular, aquesta entitat sitgetana pretén atreure no només sitgetanes i sitgetans sinó també turistes.

Els actes començaran el dissabte 2 de setembre amb la cercavila dedicada al Carnaval de Solsona pels carrers de Sitges. La SACA ha convidat el Carnaval solsoní per ser un dels Carnavals més importants de Catalunya que està declarat Festa Patrimonial d'Interès Nacional per la seva originalitat amb una imatgeria i música pròpies. A partir de les sis de la tarda, a la plaça de l’Ajuntament, hi haurà la plantada dels Gegants Bojos, un dels elements singulars del Carnaval de Solsona. Aquestes figures, amb un aire desenfadat i carregats de sàtira, començaran el recorregut a dos quarts de set de la tarda des de la plaça de l’Ajuntament i continuaran pel carrer Major, Cap de la vila, Parellades, Sant Pau, Passeig de la Ribera, Bonaire, Josep Tarrida, Plaça Indústria, Marquès de Montroig, Parellades i Cap de la Vila. Al llarg de l’itinerari es podran veure ballar aquests gegants capitanejats pel Gegant Boig, un gegant geperut, panxut, calb i amb una cara grotesca. Pels carrers de Sitges ballaran aquest gegant i la seva parella, la Geganta Boja, així com el Mocós, la Geganteta i l’Olímpic. Totes aquestes figures tenen els braços articulats i al ritme de la tonada del Bufí repartiran garrotades a tort i dret. El Tòfol-Nano, que també té les cames articulades, els acompanyarà al costat dels nans.



L’altre acte central del Dansaplaça tindrà lloc diumenge 3 de setembre amb l’actuació del Ballet Joventut de Perpinyà. Aquest esbart exhibirà el seu espectacle ‘Somni’, creat aquest 2017, a partir d’un quart de deu de la nit davant de l’església parroquial de Sant Bartomeu i Santa Tecla. La formació, fundada l’any 1955 per Henry Balalud, oferirà sota la direcció de Michel Gauguet un viatge pels Països Catalans, en què es veuran danses del Rosselló, de València, de les Illes Balears i del Principat.

Dansaplaça



Creat per La SACA Sitgetana de Cultura i Animació, el Dansaplaça és un cicle de música i dansa d’arrel tradicional que té els seus orígens en el Ball de gralles, que es recupera l’any 1992 per Santa Tecla. A partir del 1996 s’incorporen concerts folk, balls de plaça, actuacions d’esbarts, grups de dansa i ballets folklòrics i cercaviles amb la participació tant d’elements d’imatgeria festiva com de grups de balls populars. L’any 1998 rep el nom de Dansaplaça. Amb el temps aquesta activitat s’ha convertit en una mostra de cultura d'arrel tradicional de la Mediterrània, que s’ofereix a tota la ciutadania de Sitges i als turistes.