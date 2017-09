Els Bordegassos actuen aquest dissabte a Agramunt

Amb ganes de mantenir el bon ritme des del primer moment, els Bordegassos de Vilanova tornen a plaça aquest dissabte després del parèntesi posterior a la Festa Major de Vilanova. Els de la camisa groc terrós estrenaran la segona meitat de temporada aquest dissabte a la Festa Major d'Agramunt, on actuaran a partir de les sis de la tarda al costat dels Castellers de Lleida i els Margeners de Guissona. La diada se celebrarà a la plaça de l'Església.

Tot i que el programa encara no està determinat, el cap de colla Marcel·lí Ferrer ha assegurat que no descartem portar-hi un castell de vuit. Aquest castell seria el tres de vuit. Als darrers assajos ja s'ha evidenciat que la colla conserva l'estat de forma que la va dur a culminar la primera meitat de temporada descarregant la clàssica de vuit. També s'ha mantingut la dinàmica de noves incorporacions a la colla. Perquè el ritme de castells de vuit es pugui mantenir des del primer dia del retorn a plaça, aquest dissabte tot dependrà de l'afluència de camises a plaça.

A punt de començar la segona meitat de la temporada, els Bordegassos ja han descarregat un tres de vuit, sis quatres de vuit i set torres de set. A més, la colla també s'ha anotat el nou de set. Aquests registres, sumats a la feina d'assaig, permeten que els de la capital del Garraf puguin somiar en anar més enllà. Castells com la torre de vuit i el cinc de vuit formen part de les estructures que es treballen amb més intensitat al pati d'assaig. En tot cas, el repte més imminent de la colla, que ja té el carro gros com a castell franquícia, és revalidar tan aviat com sigui possible el tres de vuit.

L'onzena edició de la Diada Albert Salvany, que se celebrarà el 24 de setembre a la plaça de les Cols i que comptarà amb la participació dels Nens del Vendrell i els Castellers de la Vila de Gràcia, és la cita que ha de culminar un setembre farcit de diades atractives per als vilanovins.

L'11 de setembre al migdia els Bordegassos actuaran a Badalona, en els actes oficials de la Diada Nacional de Catalunya. Es tracta d'una nova cita ideal per afrontar castells importants. A la tarda, tots els components de la colla que ho desitgin es desplaçaran també a Barcelona, per participar en la manifestació de l'11 de setembre, organitzada des de la societat civil. Allà també està previst que els castellers vilanovins alcin algun castell o pilar, com ja han fet els darrers anys en aquesta mateixa cita. Per la seva part, el 16 de setembre els Bordegassos exportaran els castells a les festes de Tauste (Aragó).