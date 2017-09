Les Barraques de Sitges incorporen novetats amb el canvi de dates

La cinquena edició de les Barraques de Sitges se celebrarà finalment del 8 al 10 de setembre, després d’haver estat ajornades en senyal de dol dels atemptats terroristes de Barcelona i de Cambrils. El canvi de dates, però, ha comportat modificacions en la programació musical ja que alguns grups no han pogut mantenir-hi els seus concerts per tenir compromisos adquirits amb anterioritat. Per l’escenari de la Fragata, al passeig de la Ribera, actuaran més de 14 propostes musicals.

Entre les quatre noves incorporacions destaquen Oques Grasses, un dels grups catalans que triomfen en l’escena musical actual; la banda de reggae valenciana Auxili, i el duet navarrès Iseo & Dodosound, referents de l’escena dub, és adir, de la música electrònica molt experimental a partir del reggae. Dj Rambla completa la llista d’artistes participants destacats del panorama musical català com Judit Neddermann, Mazoni, Joan Rovira.

Les entitats Casino Prado Suburense, Agrupació de Balls Populars de Sitges, Societat Recreativa El Retiro, La Saca, Ateneu Popular i Colla Jove de Castellers de Sitges, amb el suport de l’Ajuntament de Sitges i la Comissió de Festa Major i Santa Tecla, han decidit fer un salt endavant per commemorar els cincs anys de les Barraques amb una programació eclèctica que combina grups emergents amb noms consolidats del panorama musical per arribar a un públic ampli i divers.

Divendres, 8 de setembre, a les vuit del vespre, el grup valencià Smoking Souls donarà el tret de sortida a la programació per oferir en directe el seu últim treball d’estudi ‘Cendra i Or’. A l’escenari instal·lat a la Fragata també hi actuarà el duet Iseo&Dodosound. Aquest projecte musical desplegarà el seu reggae passat pel sedàs de la música electrònica per interpretar el seu nou treball ‘Roots in the air’. Quan passin cinc minuts de les onze de la nit, el grup osonenc Oques Grasses presentarà ‘You Poni’, el seu nou àlbum i guanyador del Premi Enderrok al millor disc de pop-rock. La música festiva de la banda de rock de Calafell, Buhos, també completaran la primera jornada de les Barraques, juntament amb la sessió del Dj OGT.

La programació continuarà el vespre de dissabte 9 de setembre. A dos quarts de vuit del vespre pujarà dalt de l’escenari de la Fragata Pacosan. El trio del Garraf es mou entre l’electrònica i la psicodèlia. El cantant bisbalenc Jaume Pla, Mazoni, també hi interpretarà en un format acústic les cançons del seu nou disc, ‘Carn, os i tot inclòs’. El músic, un dels clàssics de la música del país, mostrarà les seves noves cançons a dos quarts de nou de la nit i permetrà escoltar-lo acompanyat només d’una guitarra acústica i cantant de nou en català després de fer un àlbum en anglès. A les deu de la nit, el directe del grup Segonamà contagiarà les ganes de festa i de viure amb el seu mestissatge i les lletres positives. La segona jornada es completarà amb els concerts del grup Green Valley, que tocarà reggae, i Auxili, que també interpretarà temes de reggae i també de pop-rock. A dos quarts de dues de la matinada el discjòquei i productor català, Dj Rambla, posarà ritmes africans.

Diumenge, la veu delicada de Judit Neddermann obrirà l’última jornada de les Barraques, a tres quarts de deu a la nit. La cantautora i compositora del Maresme hi presentarà ‘Un segon’, un disc totalment autobiogràfic i eclèctic que parla de l’amor, d’estimar de veritat. Temes com ‘Ara i aquí’, ’Amor i Roma’, ‘Jo no vinc al pou’, ’Per què?’ i ‘Mireia’ formaran part del repertori de Neddermann, que engloba diferents estils, des del folk passant per la rumba i el reggae. L’artista és considerada actualment com una de les veus femenines de referència del panorama musical català amb una gran flexibilitat vocal.

Un altre dels noms destacats de la tercera jornada serà Joan Rovira. El cantautor amb èxit de les Terres de l’Ebre farà ballar a partir de les onze de la nit el públic amb cançons del seu segon disc ‘Encara tenim temps’. L’àlbum és molt més elèctric i parla de l’amor i el temps amb optimisme.

I a un quart d’una de la mitjanit, la tradicional Festa Sonora tancarà els tres dies de la programació de les Barraques, amb més música festiva. En aquesta edició, es comptarà amb Dj Tillo (Orishas, Skratch Comando), DJ L &Dierkamps (La Palmera Torta), C-Nin & Carlos López.

Les Barraques d’aquest 2017 comptaran amb un Punt Lila, una iniciativa per promoure el respecte a les dones quan se surt de festa. Aquesta campanya contra els abusos i el sexisme a les festes majors és possible gràcies a la col·laboració de la recent creada Assemblea Feminista de Sitges No em toquis la Tecla! Si durant les Barraques es presencia o es pateix una agressió masclista cal dirigir-se a la barra i preguntar pel Punt Lila.