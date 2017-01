La Fiscalia del Tribunal Suprem investiga els successius augments de preu de la llum

La Fiscalia del Civil del Tribunal Suprem ha obert aquest divendres unes diligències per tal d'esbrinar les raons que estan originant els successius increments de preu que han experimentat els rebuts de la llum. Aquestes diligències s'han obert "en defensa de la protecció dels interessos dels consumidors, amb la voluntat de determinar la naturalesa d'aquests fets", ha assegurat a través d'un comunicat el ministeri públic. Des de la reforma del 2014, la Llei d'Enjudiciament Civil (LEC) habilita als fiscals a iniciar accions per defensar els interessos dels consumidors.

Aquest dijous el ministre d'Energia, Álvaro Nadal, va anunciar que el rebut de la llum s'encariria uns 100 euros de mitjana si es mantenen les condicions actuals del mercat, cosa que suposa un nou màxim des del desembre del 2013, en plena onada de fred. Aquestes pujades del rebut de la llum també estan sent analitzades pel govern espanyol i per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) per comprovar si, a més de les circumstàncies conjunturals, hi ha algun comportament anticompetitiu per part dels agents del sector.