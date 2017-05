El Microvi tanca l’edició 2017 plenament consolidat

El Microvi va acomiadar diumenge el seu tercer capítol històric amb una valoració molt satisfactòria per part l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès, entitats i empreses del municipi organitzadors de l’esdeveniment. Un total de 2.000 persones han gaudit dels nou actes proposats, que han exhibit un ple absolut.

La tercera edició del Microvi ha servit per confirmar aquesta cita com un esdeveniment de referència entre els petits cellers i els amants del vi de qualitat. L’alcalde d’Avinyonet del Penedès, Oriol de la Cruz, en feia una primera valoració: “Podem dir sense por a equivocar-nos que ens trobem davant una proposta plenament consolidada. Malgrat concentrar els nou esdeveniments en dos caps de setmana, hem aconseguit esgotar les localitats previstes en tots ells. Però per a nosaltres allò més important ha estat la bona valoració del nivell de vins exhibit i l’èxit organitzatiu, que no hauria estat possible sense l’ajuda de les entitats socials i les empreses del municipi”.

En xifres, el Microvi 2017 ha atret a més de 2.000 visitants a Avinyonet del Penedès, que han gaudit tant dels actes ja repetidors com aquells nous. Entre ells cal subratllar especialment el Visexual, que malgrat el secretisme que hi havia al seu voltant, va seduir la nit de diumenge a 69 persones, la totalitat de l’aforament disponible. De la Cruz ho llegeix en clau de consolidació de la marca: “La prova de que el Microvi ha calat entre els amants del vi també la trobem aquí, perquè el mateix nom exerceix de garant d’esdeveniment atractiu i de qualitat. Aquesta manera de fer ens ha d’esperonar a seguir innovant en el futur, perquè aquesta clau, la innovació, és una de les raons de ser del Microvi”.

D’altra banda, aquest 2017 és precís remarcar el bon funcionament dels canals de venda anticipada, centrats en la plataforma Enoturisme Penedès, i que han comercialitat la major part de les entrades a la venda. Un dels altres secrets d’èxits del Microvi és la bona organització dels esdeveniments, assegurada per les societats del municipi, que n’aporten els voluntaris i, quan així ho requereix, la infraestructura. Ho comenta l’alcalde: “El treball incansable i la implicació dels Antiviòtics –nom amb el qual es coneixen els voluntaris– resulta fonamental. Sense la seva passió pel propi esdeveniment, que en molts casos sorprèn fins i tot als cellers participants, el Microvi no podria tirar endavant amb tan bona salut.

Així mateix, cal remarcar el bon treball de totes les societats i tots els actors d’Avinyonet, que s’han fet també seu el Microvi i que ens ajudaran a seguir millorant de cara al futur”. L’Ajuntament d’Avinyonet comença des de ja mateix a treballar la quarta edició del Microvi, que tornarà en el mes d’abril de 2018.