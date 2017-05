Pere Regull: "Les Fires de Maig són un aparador divers del que som Vilafranca i el Penedès al segle XXI"

Aquest dimarts s’ha presentat una nova edició de les Fires i Festes de Maig “o dels Enamorats” de Vilafranca del Penedès, amb la presència de l’Alcalde de Vilafranca, Pere Regull, i del regidor de Promoció Econòmica i Ocupació, Joan Manel Montfort, i de representants de la Comissió de Fires.

El regidor Montfort ha estat l’encarregat de donar les xifres generals de les Fires d’enguany. Un total de 123 expositors hi assistiran, un 43% són de comerç i serveis, un 25% d’automoció, un 13% d’associacions i entitats, un 9% de maquinària agrícola i un altre 9% d’alimentació situats a l’anomenada “plaça del Vi”. Un 80% dels expositors són de Vilafranca i comarca i dels 123 expositors, només un 24% són nous. La resta són repetidors d’altres edicions. Entre els expositors nous la majoria, un 62%, són de Vilafranca i comarca. Joan Manel Montfort ha destacat també el fet que en els dies previs a les fires, tindran lloc jornades vinculades a l’economia i l’empresa, que començaran dijous amb la jornada “Millora de l’eficiència productiva a la vinya” organitzada per INNOVI, una jornada que organitzarà l’Escola d’Enoturisme, i la conferència inaugural de les Fires divendres dia 12 de maig “Els reptes econòmics de Catalunya en l’Europa del segle XXI”, a càrrec de l’exconseller d’Economia, Antoni Castells.

Montfort també va destacar la jornada de networking CoMercat, que tindrà lloc la tarda del divendres 12 de maig a l’Auditori municipal, un mercat on emprenedors, professionals i empreses podran trobar clients, proveïdors i companys de viatge per fer forta l’empresa. Així mateix, es continua amb l’espai Jugafira per a infants de 6 a 14 anys, i l’Espai Demo, situat a la Fassina que acollirà xerrades i presentacions d’expositors de la fira.

Per la seva banda, l’Alcalde Pere Regull destacava la diversitat i transversalitat de les Fires de Maig. “Les Fires de Maig és un aparador divers del que som Vilafranca i el Penedès al segle XXI. Això per si sol ja justifica la seva existència. Ho demostra el fet que un 80% dels expositors són de Vilafranca i comarca. Si aquesta xifra fos del 40% potser sí que ens hauríem de replantejar les fires, perquè el seu objectiu és dinamitzar l’economia de Vilafranca i del Penedès. Si, a més, atraiem gent, encara millor”.

Per Regull, les fires no són estàtiques, sinó que s’adapten als nous temps. “Volem potenciar la interacció entre els expositors, que no es vegin com a competidors sinó com a complementaris. Les interrelacions són beneficioses”, ha dit l’alcalde.

Pere Regull també ha destacat que les Fires de Maig són una altra ocasió per posar Vilafranca al mapa com a capital comarca, comercial i de serveis. “Vilafranca és punt de trobada, de confluència, de fires, de mercats... que sobrepassen l’àmbit vilafranquí. Ens interessa que la Fira mogui l’economia, que la gent es guanyi la vida, creï activitat i llocs de treball”, afirmava l’alcalde.

Finalment, ha agraït als diversos sectors presents a les Fires que hagin estat al peu del canó durant els anys més durs de la crisi i l’empenta per seguir sent-hi presents.