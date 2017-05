Santa Oliva es mobilitza contra el tancament de l'única oficina bancària del municipi

L'única oficina bancària de Santa Oliva (Baix Penedès) tancarà a finals del mes de maig i el municipi es mobilitza aquests dies per exigir a BBVA que s'ho repensi i faci marxa enrere. Així, l'Ajuntament ha impulsat una recollida de signatures per instar l'entitat financera a romandre al poble, on viuen 3.300 habitants. L'alcaldessa, Cristina Carreras, ha explicat a l'ACN que fa setmanes que han demanat que, com a mínim, es mantingui el caixer obert, però BBVA s'hi ha negat. "És un perjudici pels veïns i veïnes", ha lamentat Carreras, recordant que a Santa Oliva hi predomina la gent gran "que té dificultats per desplaçar-se". Al seu torn, BBVA ha justificat la mesura perquè aquesta oficina té "molt baixa activitat i una operatòria molt concentrada en determinats moments". Els veïns seran derivats a finals de mes a l'oficina de BBVA a Bellvei, a uns cinc quilòmetres de distància.

L'alcaldessa de Santa Oliva ha recordat que l'oficina bancària del municipi ha canviat de nom i de mans diverses vegades durant els darrers anys, i que fins ara els veïns no han mostrat cap inconvenient, adaptant-se sempre a les noves circumstàncies. Inicialment l'oficina va obrir com a Caja Madrid, posteriorment va ser de Caixa Tarragona i, degut als processos de fusió, els darrers anys ha derivat a Catalunya Caixa i més recentment, a BBVA.

Ara, però, els veïns que tenen compte corrent a aquesta oficina seran derivats a Bellvei, a cinc quilòmetres de distància de Santa Oliva. "És un perjudici. No tant per la gent jove, més acostumada a treballar on-line, sinó sobretot per la gent gran", ha advertit Cristina Carreras, recordant que "els bancs també tenen una funció social que aquí ara perdrem".

Al mateix temps, Carreras ha lamentat que els municipis més petits surtin perjudicats de les noves polítiques empresarials de les grans entitats financeres. "Va haver una època en què la política bancària era apropar serveis als municipis, però avui en dia, amb les noves tecnologies, prefereixen eliminar oficines", ha criticat .

Per la seva part, fonts del BBVA han explicat a l'ACN que el model actual del banc és "l'organització d'oficines més grans, amb més serveis i més especialització", i ha recordat que l'entitat financera té presència "al 100%" als municipis de més de 8.000 habitants. Els 3.300 de Santa Oliva no encaixen en aquest model. Al mateix temps, la companyia ha explicat que l'oficina del poble té "poca afluència" i una operativitat "molt puntual".

Per intentar convèncer BBVA, l'Ajuntament de Santa Oliva fa dies que ha estès a diferents establiments de la vila una recollida de signatures que conclourà aquest dijous al vespre. Serà divendres al migdia quan el govern municipal s'adreçarà a l'oficina bancària per tal de lliurar les signatures de rebuig al tancament.