La pressió veïnal aconsegueix una pròrroga per a l'únic caixer de Santa Oliva

Santa Oliva (Baix Penedès) continuarà tenint caixer automàtic quan acabi aquest mes de maig, malgrat el BBVA n'havia anunciat el tancament per a passat demà, dia 31. L'oficina bancària, però, sí que deixarà de funcionar. La mobilització veïnal, que va recollir més de 500 signatures per evitar la marxa de l'entitat financera, ha aconseguit, de moment, forçar una pròrroga de tres mesos per mantenir el caixer, fet que el consistori considera un "respir". Així ho ha manifestat el segon tinent d'alcalde, Christian Martínez, si bé ha reconegut que el govern es manté a l'expectativa de què passarà a finals d'agost. Mentrestant, l'Ajuntament negocia amb BBVA una solució per no deixar desatesos els veïns i evitar que s'hagin de desplaçar a un mínim de cinc quilòmetres de distància per treure diners i fer gestions bancàries.

Segons ha relatat Christian Martínez, l'Ajuntament de Santa Oliva treballa en dues direccions. Per una banda, intenta convèncer el BBVA per a què subcontracti un gestor que es responsabilitzi de l'oficina, segons hauria proposat la mateixa entitat al consistori. Mentrestant, per un altre cantó, el govern busca una altra entitat financera que ocupi el buit que deixarà el BBVA.

El segon tinent d'alcalde ha aplaudit la pròrroga de tres mesos per mantenir, de moment, el caixer en funcionament, però ha admès que "no és suficient" i ha garantit que el municipi "segueix lluitant" per garantir que els veïns puguin treure diners i fer les gestions bancàries que necessitin, sense haver de desplaçar-se a Bellvei.

A principis de maig, el BBVA va anunciar el tancament de l'oficina bancària i el caixer de Santa Oliva argumentant que el model actual del banc és "l'organització d'oficines més grans, amb més serveis i més especialització". En aquest sentit, fonts de l'entitat van assegurar que, en aquest municipi, l'oficina tenia "poca afluència" i una operativitat "molt puntual".