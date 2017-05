Arrenca a Vilanova la Costa Barcelona Week, que obre 10 dies d’activitats i propostes

El Costa Barcelona Week és una iniciativa duta a terme des de la Diputació de Barcelona per tal de mostrar al món, durant 10 dies, quins son els principals atractius d'aquesta marca de la qual Vilanova i la Geltrú en forma part activa. Costa Barcelona està formada per les comarques del Garraf, Alt Penedès, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Maresme, i Baix Llobregat. Al llarg d'aquests 10 dies s'han programat més de 100 accions per tal de donar a conèixer l'oferta turística d'aquest territori, tant a periodistes, com a professionals o a públic en general. El regidor de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Juan Luís Ruiz, ha explicat aquest matí que la ciutat va acollir ahir dilluns el tret de sortida d'aquesta proposta i que "un ampli grup de blocaires de l'estat espanyol, França, Alemanya i el Regne Unit, van visitar Vilanova i la Geltrú, abans que el Costa Barcelona Week s'obrís oficialment a La Daurada." L'acte d'obertura del Costa Barcelona Week també va comptar amb la presència del Diputat de Turisme de la Diputació de Barcelona, Miquel Forns

Per a Juan Luís Ruiz, el poder col·laborar conjuntament amb la Diputació de Barcelona i amb “Barcelona molt més” "fa que la nostra oferta turística pugui arribar a ser coneguda, amb més profunditat, i d'una manera adequadament contextualitzada."

Creada al 2012, la marca turística Costa Barcelona compta amb les principals destinacions turístiques internacionals de la demarcació de Barcelona. Es tracta de municipis que acullen anualment un gran nombre de visitants. Però també a la marca Costa Barcelona, es troben les destinacions d'interior que complementen perfectament aquestes propostes al voltant de l'enoturisme, el turisme esportiu, el modernisme, o els espais naturals com el Parc Natural del Garraf. Es tracta d'un territori complet que presenta propostes per a tots els públics i que l'any 2016, va rebre 3,7 milions de turistes, amb 10 milions de pernoctacions i una mitjana de 4,7 dies de pernoctació. Una destinació que rep més del 88% del total de les comarques barcelonines (menys Barcelona capital).

La procedència dels turistes és bàsicament internacional, amb més del 55% que provenen d'Europa i la resta del món. Actualment, Costa Barcelona compta amb 447 hotels, 45 càmpings i 130 cases de turisme rural, el que suposa gairebé 95.000 places d'allotjament.