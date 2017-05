Els indians tornaran a Sant Pere de Ribes a reviure l'època i les aventures

Arriba el Retorn dels Indians a Sant Pere de Ribes i torna un any més l’Agromercat, que enguany celebra la 12ª edició. Durant el dies 2, 3 i 4 de juny Ribes viatjarà al passat i reviurà l’època en que molts ribetans aventurers i comerciants marxaven a fer les Amèriques. D’aquí que també se’ls conegui com a americanos. Amb aquesta iniciativa, primer acte d’aquestes característiques a la província de Barcelona, es vol evocar a locals i visitants als orígens dels indians amb tot un seguit d’experiències, sabors, costums i vivències que també serviran per posar en valor el patrimoni històric i cultural del municipi.

A Ribes varen ser molts els que van viatjar a finals del s. XIX i principis del XX a les colònies de les Antilles i Amèrica central a fer fortuna. Els ribetans que van tornar com a indianos i que representaven un petita burgesia local van ser l'origen del creixement urbanístic de l’època, tot construint edificis singulars que actualment formen part del patrimoni històric, arquitectònic i cultural del municipi.

Durant els tres dies de l’esdeveniment es podrà respirar l’ambient d’aquell temps gràcies a un ampli ventall d’activitats al carrer. El blanc de la roba, la música del son cubà i les representacions teatrals transformaran la vida del poble. Els veïns i veïnes que es vesteixin de blanc durant la fira podran aconseguir un barret indià (fins a exhaurir existències) al punt d’informació situat a la plaça Marcer, epicentre de les activitats. I aprofitant la vestimenta i l’assistència als actes podran participar al concurs de fotografia a les xarxes socials que premiarà amb una experiència a la Casa Bacardí de Sitges les dues fotografies més populars publicades a Instagram.

Hi haurà espectacles i rutes teatralitzades, concerts de música, animació i ambientació al carrer, mostra d’oficis artesans vinculats a l’època indiana, tertúlies indianes tallers gastronòmics, botigues i artesans al carrer. I tot plegat amb la presència de l’Agromercat, que enguany arribar a la seva 12a edició i la participació d’una trentena de productors agroalimentaris i artesanals del nostre territori, que tindran l’oportunitat de poder exposar, donar a provar i vendre el seu producte sense intermediaris, afavorint una relació directa amb el consumidor. Es podran trobar, degustar i tastar vins, caves, formatges, embotits, mel, herbes o bolets, verdures, etc. de procedència local i comarcal i alguns representants del producte català més enllà del Garraf.

PROGRAMACIÓ D’ACTES

Tot començarà amb “El retorn del primer amerciano” el divendres 2 de juny al vespre (a partir de les 20h), amb l’anunci de la seva arribada pels carrers del poble. A les 21.30h es farà l’acte de rebuda en format teatral a la plaça Marcer, a càrrec de la Companyia Plataforma Blanc i Negre. A continuació hi haurà una actuació musical amb Ron en la Sonda.

L’endemà, dissabte 3 de juny, s’iniciaran les rutes teatralitzades,“Orígens i retorn”, pels llocs emblemàtics amb presència d’algun element del llegat indià a Ribes. La primera actuació serà a les 10.30 hores i, després, a les 12.30h, a les 17 h i a les 19h, tant dissabte com diumenge. La sortida es farà des de la plaça Marcer i per reservar plaça cal adreçar-se al telèfon 93 119 59 27 o al correo info@tempsdelleure.cat.

Dissabte a partir de les 11h, a la plaça Marcer, s’obrirà l’Agromercat, una fira de productes de la terra amb mostra i degustació de productes agroalimentaris artesanals de proximitat. L’horari serà d’11 a 14h i de 17 a 21 hores. La inauguració comptarà amb l’actuació del Ball de Gitanes de Ribes i els Cubanitos de Sitges i la cloenda, el diumenge al vespre a la plaça Marcer, amb els timbalers dels Diables Petits i del Ball de Diables de Ribes.

DISSABTE 3 DE JUNY

També dissabte, a les 11h, tindrà lloc el taller infantil Treballem la Xocolata, a càrrec de la Pastisseria Pascual, a la Carpa gastronòmica del carrer del comerç. Aquesta activitat es repetirà en torns de mitja hora i les inscripcions es faran allà mateix.

Paral·lelament, mitja hora més tard al Redós de Ribes, se celebrarà la tertúlia indiana “Els indians de Ribes es ddiuen americanos” i es farà una visita guiada a l’exposició “L’origen dels sons cubans. Quan Àfrica i Europa es van trobar a Amèrica”, amb la participació de la Xarxa de Municipis Indians. Aquesta exposició, elaborada pel músic i periodista ribetà Esteve Molero i produïda per l’Ajuntament de Begur, es podrà visitar entre el 17 de maig i el 18 de juny. Mentrestant, a les 12h i, després a les 17h, la coral Cor al Cor farà cantades itinerants per Ribes.

Al migdia, a les 13 hores, el Celler Puig Batet ha organitzat el tast de vins “De la vinya a la taula” a la Carpa Gastronòmica. Per aquesta activitat és necessari inscriure’s prèviament a la Carpa Puig i Batet de l’Agromercat.

Ja a la tarda, els protagonistes seran els tallers i els còctels. Primer, a les 17.30h, una activitat infantil per treballar el fang amb les mans, amb la Lídia Serra a la carpa dels tallers instal·lada al carrer Sant Pere. Després serà el torn del mojito, originari de Cuba, i aquells combinats que porten rom. A les 19 hores, el Ger (c. Del Pi) acollirà un taller de mojitos i un sopar amb productes indians. Una hora més tard, a les 20h, Ron Barceló oferirà un taller de cocteleria a la Carpa Gastronòmica. En aquest cas es repetirà en torns de mitja hora i les inscripcions s’hauran de fer allà mateix.

Per acabar la jornada, dues actuacions musicals d’ambient indià. A partir de les 22 h al centre de Els Xulius (carrer Major) i a les 23h, ball cubà amb Latin Song a la plaça Marcer.

DIUMENGE 4 DE JUNY

Diumenge continuaran les rutes teatralitzades i l’Agromercat. També hi haurà tertúlia indiana al Redós, sota el nom “Llums i ombres dels indians”, i tast de vins a càrrec del celler Torre del Veguer. Per assistir cal reserva prèvia a promocioeconomica@santperederibes.com abans de l’1 de juny.

Al migdia, a les 12h, taller de “Productes indians, receptes saludables”, a la Carpa Gastronòmica (c. Comerç), a càrrec de l’Associació de Celíacs de Catalunya. I a les 13h, concert vermut de “Música d’Anada i Retorn”, amb Esteve Molero i Vela Llatina, a la plaça Marcer. Aquest espectable, amb composicions originals del músic i periodista ribetà Esteve Molero, és un viatge a través dels ritmes i melodies que els catalans es van endur cap a Cuba i van retornar a la península d’una manera distinta, influenciada i fusionada.

A la tarda, tallers per a tots els gustos. A les 17.30 h, taller infantil “Fem vitralls de colors”, a càrrec de l’Escola Artífex de Canyelles. Les inscripcions es faran al mateix lloc que l’activitat, la Carpa Tallers situada (c. Sant Pere). A les 18h, taller de salsa i balls cubans a la seu dels Xulius i, finalment a les 19h, a la Carpa Gastronòmica, el taller “Cuina de temporada amb productes Origen Garraf” de Node Garraf (caldrà inscripció prèvia al web www.garraftoru.com).

La Fira d’indians acabarà amb el “Comiat del primer americano” a les 21 hores des de la plaça Marcer.

I a més a més, botigues i artesans al carrer; mostra d’oficis i tallers; música al carrer amb La Pianola, jocs infantils; tallers; concursos i sorteigs; ambientació indiana; comerç local; restauració; allotjaments i entitats locals.