La vaga d'examinadors de trànsit comença aquest divendres amb la previsió d'un seguiment del 100%

Els examinadors de trànsit estan "tips" de les seves condicions laborals i econòmiques i han dit prou. Aquest divendres iniciaran una vaga que s'allargarà –de manera intermitent i sempre que no s'arribi a un acord- durant vint dies en els quals es calcula que s'hauran de suspendre 29.120 exàmens de conduir. El col·lectiu fa temps que reivindica diverses millores però des d'UGT asseguren que, ara per ara, la més urgent és la pujada del complement específic pactat el 2015 fruit d'una batalla iniciada "fa deu anys". La secretària d’Administració General de l’Estat de la UGT de Catalunya, Sílvia Faja, preveu un seguiment del 100% i espera que s'arribi a un compromís per "fer el mínim mal possible". El president de la Federació d'Autoescoles de Catalunya, Raül Viladrich, també calcula que el primer dia hi haurà una aturada total, especialment a les demarcacions de Lleida, Tarragona i Girona. A més, diu que, tot i que no les han xifrat, hi haurà pèrdues milionàries i reclama a la Direcció General de Trànsit que actuï i atengui les demandes del sector.

La UGT ha convocat la primera vaga del col·lectiu per aquest divendres però se'n preveuen més els dies 19, 20, 21, 26, 27 i 28 de juny, i 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26 i 31 de juliol. Reclamen millors condicions laborals però, sobretot, la pujada del complement específic que el sindicat va acordar amb la DGT. Faja assegura que fa deu anys que treballen per aconseguir-lo, que han tingut molta paciència i que ara han dit prou. "Ja vam aturar una vaga fa dos anys sota aquesta promesa que no han complert", recrimina. Si la situació no es resol, es calcula que durant els vint dies de vaga (sempre que els 112 examinadors catalans que hi ha la secundin) s'hauran d'anul·lar fins a 29.120 exàmens (1.456 proves per dia). AIxí doncs, hi haurà entre 28.000 i 30.000 alumnes catalans afectats, segons els càlculs dels sindicats.

"Nosaltres el que pretenem no és fer mal sinó que es compleixi el que ens van prometre, que va ser que ens pujarien el complement. Ara sabem que hi ha diners i cal que hi facin front", afegeix. En aquest sentit diu que des de la DGT els han comunicat que es pot assumir però assegura que "no hi ha voluntat política d'arreglar-ho". Malgrat això, el sindicat espera que la situació es recondueixi, s'assumeixin els compromisos i que les afectacions siguin les mínimes possibles.

Sobre la taula hi ha altres demandes com les "precàries" condicions de treball que asseguren que pateixen, la realització de la feina en zones que no disposen de les mínimes condicions de treball regulades per la pròpia DGT o la no compensació de la jornada d'estiu. Tot plegat, se suma a la manca d'examinadors generalitzada a tot Catalunya. Faja diu, però, que tot això s'haurà de negociar un cop s'aconsegueixi el complement. De fet, pel sindicat es tracta de la reivindicació més urgent i la única que faria possible un acord per desconvocar la vaga.



Pèrdues per a les autoescoles i alumnes

Les autoescoles també esperen que s'arribi a un acord en els propers dies i que la situació es pugui reconduir. Viladrich afirma que preveuen que aquest divendres hi hagi un seguiment del 100%, especialment a les demarcacions de Girona, Tarragona i Lleida però diu que en els següents dies la xifra podria oscil·lar entre el 85 i el 90%.

No han calculat les pèrdues que la situació pot generar en el sector però té clar que n'hi haurà de milionàries i que afectaran tant a les autoescoles com als joves que no podran fer l'examen. De fet, assegura que tant els centres com els alumnes estan obligats a acudir a la convocatòria de la prova tant si s'acaba celebrant com si no. "Tot això genera pèrdues perquè fins que no ets allà no et diuen si el podràs fer o no i si no s'hi acudeix es perd convocatòria", detalla. Malgrat això, explica que la convocatòria ha provocat un "efecte crida" i que molts alumnes demanen anar abans a examen per evitar la vaga. De fet, per a les autoescoles aquesta és l'època de l'any en la qual tradicionalment tenen més de demanda. Amb tot, recorda que, en principi, els examen teòrics no es veuran afectats per la situació.



Reivindicacions compartides per les autoescoles

Viladrich dóna suport al 100% de les demandes dels examinadors. "Aquesta situació no fa més que empitjorar i allargar un procés en el qual fa anys que ens trobem i que està sota mínims", assegura. El president de la federació critica que fa anys que no es posen els examinadors que calen i que això ja fa temps que provoca problemes a l'hora de pujar a examen. "Tenen tot el dret i nosaltres el que reclamem és que la DGT reaccioni i doti de personal administratiu i examinador a les quatre prefectures provincials de Catalunya, que des del 2013 són de les més afectades per la falta de personal", insisteix.