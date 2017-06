La Nit de l'Empresa del Penedès es vesteix de gala per presentar oficialment la nova patronal

Dijous 22 de juny, a la Finca Mas Solers de Sant Pere de Ribes, coincidiran les agendes de fins a 700 empresaris i directius, així com nombrosos representants polítics i institucionals, entre ells, Carles Puigdemont, president de la Generalitat de Catalunya. Gairebé s'ha completat l'aforament del saló Hispano Suiza, l'emplaçament de l'antic Gran Casino de Barcelona. Enguany La Nit de l'Empresa serà tota una festa d'estiu, entre el solstici i la revetlla de Sant Joan, però sobretot serà una gala amb molta significació.



La Nit de l'Empresa posarà de llarg la nova Federació Empresarial del Gran Penedès. En el decurs de la gala es revelarà la nova identitat corporativa, realització d'ADN Studio. Seran els fins ara presidents de l'ADEPG i la UEP, Martí Sistané i Santi Carda, els que encetaran el programa i anunciaran la consolidació del procés d'integració de les dues entitats.



Abans de sopar, un total d'onze empreses rebran l'homenatge pel seu aniversari; 25, 50 o 75 anys, unes i altres. Ho faran de mans del president de la Generalitat, l'alcaldessa de Sant Pere de Ribes, Abigail Garrido, i els dos representants de la FEGP. En aquest mateix preàmbul es coneixeran els guanyadors del premi Estela Dona Emprenedora, per veredicte de Dones d'Empresa, i el premi de Joves d'Empresa al Jove Emprenedor.



Una de les novetats de La Nit serà el lliurament dels Premis FEGP, atès que els jurats de la UEP i l'ADEPG confluiran en un únic palmarès, que s'estrenarà enguany amb els guardonats de les 12 categories a concurs. A més, el Gran Premi FEGP distingirà l'Empresa de l'Any, que prendrà el relleu del Vilanova Park (2015) i Cafès Novell (2016).



Presentada per l'actriu vilafranquina Marta Escudé, la vetllada comptarà amb actuacions de la cantant soprano Charo Tris i un quartet instrumental, des del mateix moment de l'aperitiu de benvinguda, previst a partir de les vuit. La sorpresa de La Nit serà tot just al final de la gala, quan els comensals seran convidats a sortir a la fresca, als jardins de la Finca.



La Nit de l'Empresa serà enregistrada íntegrament per Canal Blau TV i serà emesa l'endemà. També Penedès TV emetrà un ampli reportatge.



L'esdeveniment compta amb una llista de col·laboradors prou significatius, com l'Escola d'Hostaleria de l'Institut Joan R. Benaprés de Sitges i els cellers de La Carretera del Vi, així com Vallformosa i Mercè Pastissers.



El plafó dels patrocinadors és un exponent de la rellevància que té La Nit per a l'empresariat del Penedès i el Garraf: Autolica, Banc Sabadell, CaixaBank, Construccions F. Munné, Coral Transports & Stocks, Dekra, Motor Munich, Mútua Penedès, Redman, Remm Guitart i Sage.



L'apartat d'espònsors el composen Auren, Cevipe, Constructora MX-10, Endutex, Finca Mas Solers, Hotel Estela Barcelona, Liberduplex, Mas Roquer, Olivé Rueda, Pellissa Ràfols, Pinord, Prysmian, Richmond, SIA Biosca, Synergie i Vilanova Park.