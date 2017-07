El 9 cops Campió del Món d'StreetBoard Gabi Muñoz serà a Vilanova per participar al Juanita's

El Juanita's Vilanova Beach Sport Festival ja pren posicions. La cita esportiva, que fa cinc anys va néixer amb l'objectiu de donar a conèixer els esports emergents, atrau afeccionats d'arreu del territori, que durant dos dies experimentaran la sensació de practicar esports de lliscament per terra, mar i aire.

Si bé totes les activitats que es fan al Juanita's ja són per elles mateixes una atractiva proposta per gaudir de l'esport en un espai immillorable, com és la façana marítima de la ciutat, enguany els afeccionats als esports de lliscament sobre rodes tindran l'oportunitat de gaudir d'exhibicions d'alguns dels millors esportistes d'aquestes modalitats.

Així, el dissabte 8 de juliol, a les 18 hores, es farà a les pistes de Ribes Roges una sessió d'exhibició a càrrec de Gabi Muñoz. Aquest rider barceloní ha estat 9 vegades Campió del món, és especialment conegut per realitzar tota mena de flips. A més és fundador de GazpachoBoards, la marca d'Streetboards líder al món.

En l'exhibició també hi prendrà part Eric Brun, considerat com la promesa rider amb més potencial per aconseguir el pròxim campionat mundial. El seu estil, alçada i velocitat són les característiques d'aquest patinador polifacètic, que destaca tant en rampes com en patinatge de carrer.

El rider de Palau i actual campió d'Espanya, Alex Villanueva "Villa" també serà a Vilanova i la Geltrú per participa en l'exhibició del Juanita's. És reconegut per les seves habilitats en rampa de salts i baranes. La seva progressió en els darrers anys ha estat de les més ràpides, gràcies a les modalitats de Streetboard i Snowboard.

L'exhibició la completarà Jordi Purcalla "Pin". Rider de Premià de Mar, conegut pels seus combos en barana, en mig d'un repertori de trucs i piruetes espectaculars.

Recordar que encara queden places per participar en algunes de les activitats del Juanita's 2017, i que són de franc amb el carnet del Club Súper 3.