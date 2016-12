A propòsit del regidor trànsfuga Sr. Romanos

Des d´ERC de Sant Martí Sarroca volem donar resposta als comentaris que el regidor trànsfuga Manel Romanos va publicar la setmana passada per tractar de justificar la seva decisió unilateral d’abandonar el govern i d’incomplir els acords de l’Assemblea d’ERC.

Per començar, només es pot definir la carta del regidor trànsfuga com un recull de mentides i inconcrecions. Només com a exemple: Afirma que ha estat regidor d’ERC durant 14 anys. Mentida. N’ha estat 8, concretament entre el 2003 al 2011. I l’actual mandat. Una altra. Afirma que sempre ha defensat “que ha de governar la força més votada”. Mai, en cap reunió va defensar aquesta postura. És més, sempre es va negar a parlar amb CIU mentre l’exalcalde Carbó formés part de CIU. Si amb aquests elements tan bàsics ja menteix, la resta de la carta és més del mateix.

Per justificar la seva posició actual, afirma que actua per “treballar d’una forma coherent que jo creia que podia beneficiar al poble” i que manté l’acta de regidor «perquè molta gent m’ha dit que em va votar a mi». Des d’ERC hem manifestat reiteradament que el nostre és un projecte plural, compartit i que no es basa en el personalisme. Som assemblearis i les decisions les prenem entre tots. I aquest fet és el que mai va acceptar el regidor trànsfuga Romanos. Tot són maneres d’entendre la política, de servei al bé comú i a la gent o bé com ell de servir-se'n. No compartim les seves maneres de fer. Romanos va participar de la llista d’ERC perquè la militància hi va confiar, una confiança que ell ha esmicolat i traït al no fer cas dels acords de l’Assemblea, arribant a l’extrem que va prometre que deixaria l’acta un cop sortís del govern, fet que és evident que no ha estat així. Ens sentim enganyats.

El regidor trànsfuga en l’intent de justificar l’injustificable, afirma que no assistia a les reunions de govern perquè es feien en hores que ell treballava, quan les reunions de govern són a partir de les 19h, malgrat tot se li va oferir que proposés dia i hora de les reunions a fi que pogués assistir-hi, però mai va donar cap alternativa. A més també sabem que a vegades el govern estava reunit, ell estava al futbol o en una altre reunió. Resulta «estrany» també que quan formava part del govern no assistís a la majoria dels plens i ara no en falti a cap.

El regidor trànsfuga intenta justificar-se afirmant que no ha fet cap moció de censura al govern, fet evident perquè la llei impedeix als regidors declarats trànsfugues poder-ho fer. Li demanem que no enganyi a la gent dient que ell no votarà mai per l’exalcalde Carbó, ja que una abstenció amb la situació actual te el mateix resultat que un si. Amb el seu intent de justificació personal se’n desprèn que des del primer moment no es va veure capaç d’encapçalar una regidoria, mai va defensar cap projecte del programa electoral pel qual va esdevenir regidor, ni tan sols el pla de camins que els companys de grup li van preparar. La seva incapacitat política va fer impossible que assumís les tasques de govern de forma eficient. Les seves àrees eren un desastre absolut. El regidor trànsfuga no va entendre que formava part del govern. Ell és una persona que només serveix per queixar-se, des de l’oposició, sense idees, sense projecte.

Des d’ERC entenem la política com a servei a la gent, i intentem aplicar-ho, ara, des del govern. Tenim un projecte de poble que ens il·lusiona i que volem tirar endavant. Rebutgem la mentida i la tergiversació i lamentem que Sant Martí Sarroca hagi de patir la vergonya de tenir un regidor trànsfuga que es mou més per interessos personals que de servei als seus veïns i veïnes.