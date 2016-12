Infiltrado

Després de la seva magnífica interpretació a Trumbo, de nou Bryan Cranston encarna en aquesta ocasió en un succés també real a Robert Mazur un policia de duanes que en els anys vuitanta va estudiar el blanqueig de capitals dels càrtels colombiandos de la droga, i va aconseguir al costat d'altres dues persones també policies encarnats en el film per Diane Kruger i John Leguizamo infiltrar-se en la màfia de la droga de Pablo Escobar.

La pel·lícula de ritme sostingut en tot instant, es deixa veure sense estridències ni apassionaments però amb un cert interès centrat fonamentalment en les diverses converses entre els diversos personatges i més concretament totes elles, per tal de guanyar-se els infiltrats, que no són doncs un, sinó 3, el favor i confiança dels malfactors del diner fàcil.

Es troben probablement a faltar algunes escenes d'acció en un producte que opta molt més pel discursiu que per un cinema trepidant i violent com seria d'esperar arran de les temàtiques tractades al llarg del metratge, la qual cosa, no obstant això, no impedeix que en certs moments tinguem una sensació d'angoixa i expectació per el que va a ocórrer, com fonamentalment en l'escena d'obertura de la maleta que deixa al descobert uns segons una gravadora, i altres com l'assassinat a sang freda d'un dels mateixos membres de la màfia per membres mateixos d'aquesta organització delicitiva.Escenas totes elles del més pur d'acció amb pedigree.

Fet i fet queda la sensació que hem presenciat un film, correcte, molt ben interpretat però on la profunditat de la trama debatuda del que veritablement ha passat, queda a mig camí inexplorada, com també resulta insatisfactòria la progressió del suspens i violència d'aquest gènere de pel·lícules, la qual cosa deriva i és una opció molt legítima, en una exposició molt prolixa en verborrea de fets dialogats que minva la progressió i l'acció d'un producte vulgarment conegut com de lladres i serenos, que al marge de com està plantejat necessitaria més urpa i intensitat.

Però serveix com a passatemps i com a fals documental del qual també participa en certa mesura.

USA 2016

127 m

6/10