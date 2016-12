Por mucho que el equipo de gobierno de Cunit (CiU, Guanyem, ERC, ICV) se quiera autoconvencer de su ‘gran gestión económica’ con la misma cantinela de siempre: ‘la deuda’, ‘no hay dinero’ o ‘qué mal lo hicieron los otros’, desde Ciutadans (C’s) Cunit creemos que no se puede sacar pecho y alardear de haber reducido la deuda del Consistorio 6 años después.

Sin despreciar esfuerzos ajenos, creemos que no podemos estar satisfechos con el resultado si la rebaja de la deuda supone subir un IBI que nos afecta a todos los contribuyentes por igual -independientemente de nuestra capacidad económica-, creemos también que el mérito hubiera sido haber logrado otra fuente de ingresos que no sea únicamente la de tocar el bolsillo del contribuyente. No podemos estar contentos cuando disponemos de unos servicios de tercera pagando unos impuestos de primera, ya que el IBIS de Cunit es uno de los más caros de nuestro país. Desde el Grupo municipal de Ciutadans creemos que el mérito sería lograr promocionar económicamente Cunit, tal y como hacen el resto de municipios vecinos -los cuales también tienen deuda, por cierto-, y no dejarlo caer en el estado de coma en el que se encuentra en la actualidad.

Señores del equipo de gobierno de Cunit, permítanme que les diga que ustedes han acudido a lo fácil, a subir impuestos y recortar servicios, ayudas, actividades y promoción del pueblo. Han situado a Cunit en la UVI.

Para C’s, los honores son para las familias de Cunit que han tenido que hacer importantes sacrificios ante una deuda sobre sus viviendas muy superior al increíble valor menguante de las mismas, que se han visto con alguno o con todos los miembros de su familia se hallan en paro, que han visto como su excelentísimo Ayuntamiento subía aún más la inasumible contribución urbana, que han visto como se recortaban servicios municipales, que han visto como el Ayuntamiento les dejaba de lado y ,a pesar de ello, siguen viviendo en Cunit. Y sí, también siguen luchando por hacer frente a sus deudas, intentando no dejar de vivir. Son estas familias las que pueden sacar pecho.

Para nosotros, también es mérito el enorme sacrificio que las pequeñas empresas y comercios de Cunit han tenido y tienen que hacer. A pesar de todas las trabas que este gobierno se empeña en mantener. Estas empresas también tienen que hacer frente a deudas contraídas en épocas de bonanza que a día de hoy se hacen casi inasumibles; tienen que abrir la persiana cada día para ver cómo a pesar de todos sus esfuerzos y empeños, sus ventas descienden cada vez más y el Ayuntamiento se niega a hacer promoción de la ciudad; y a pesar de todo, siguen luchando por Cunit. Estas empresas son las que pueden sacar pecho.

Así que, señores del gobierno municipal de Cunit, no saquen tanto pecho que no tienen tanto de que presumir. Tomen nota de los esfuerzos de las familias y los comerciantes de nuestro municipio y peguen un volantazo en dirección a la Promoción de Cunit o el Pueblo pasará rápidamente de la UVI al cementerio.

Esther Otero

Portavoz C's Cunit