Quan un cunyat es posa pesat

El de la tolerància és un dels missatges de bon transmetre. Queda i encaixa a la perfecció en qualsevol fòrum en el qual s'empri. Tant dóna, des d'un púlpit, mitjà de comunicació, o fins i tot recolzat en la barra del bar mentre et prens un aperitiu en companyia, que igual que tu, es presten a continuar el guió del nadal. Ens omple de satisfacció fer-ho públic. Ens fastigueja amb precisió que un altre ens ho expliqui. Com que fa de tolerants som en realitat?...

En aquests dies de “alto-el-foc”, s'empra, quan apareix, com un element més de la parafernàlia nadalenca. Se'ns convida a formar part d'aquest decorat sobre el qual hem perdut de vista l'actitud que permet que la treva en les relacions interpersonals sigui veritable.

El millor escenari són les trobades familiars. Activem relacions de competència sobre assumptes en els quals no som veritables competents. El terme “cunyat-disme” que acabarà per formar part del diccionari, s'expandeix a pler. Ocupa el terreny de les qüestions dels altres. Opinem de la mateixa forma que mengem en aquests dies.

Escoltar tanta opinió activa la falta d'interès per tot allò que no repercuteix en el nostre personal benefici. El virus s'expandeix de llarg a llarg del banquet esquivant llagostins i polvorons. Els dimonis creixen a força de regar les nostres goles amb vins, caves o altres begudes espirituoses. Un alcoholímetre al centre de la taula seria una bona opció per posar fre a molts disbarats que esclaten sobre les estovalles dels grans esdeveniments.

Si ja t'has situat mentre visualitzes algunes de les teves experiències personals, et diré que portem al racó de les postres el tema de l'assertivitat. Aquesta és una d'aquestes paraules que formen part del manual del coach i que els nostres pares no van escoltar mai. Els cunyats, solament alguns i entre ells el concepte balla amb dubtosa indefinició. Aquesta ens ha semblat una bona raó per parlar una estona d'això amb la sana intenció de posar llum a força de fer-ho senzill.

Per a això anem a començar amb una simple i espero clarificadora definició per a l'ús de l'assertivitat.

Es tracta de comunicar eficaçment amb els altres per millorar les relacions personals. Així de simple, utilitzant tres paraules claus: comunicar, millorar i ser eficaç en això.

Abans de llançar-te a la pràctica et donarem set pautes que hauràs d'interioritzar perquè els missatges que vas a compartir estiguin en sintonia amb aquestes claus fonamentals que et portaran a viure la tolerància mitjançant l'ús de l'assertivitat.

1. Ser clar, evitant qualsevol ambigüitat en el que estàs explicant.

2. Ser concís, la decoració deixa-la per a l'arbre de nadal. Els missatges nets de pols i palla.

3. Ser concret, al gra, sense prescindir de les parts del missatge que poden ser sensibles tant per a tu, com per a la resta de la teva audiència.

4. Ser correcte, activant la teva atenció cap a l'encert i l'exactitud.

5. Ser coherent, fent que els teus missatges estiguin d'acord amb la forma de viure que mostres als altres.

6. Ser complet, utilitzant amb claredat tot allò que forma part essencial de l'assumpte.

7. Ser cortès, sense agressivitats i especialment evitant llançar missatges que donin motiu a dobles interpretacions.

Si àdhuc posant en pràctica totes aquestes instruccions perceps que no és possible aconseguir uns mínims per fer honor a aquests valors, és que tal vegada el teu fòrum no està ni preparat, ni molt menys predisposat a aconseguir-ho. Llavors es posa una frontera a la teva responsabilitat sobre la qüestió. És el moment d'un canvi d'actitud per posar els límits necessaris que permetran que la tolerància sigui un instrument de doble direcció. Teva cap a uns altres i de protecció dels altres cap a tu.

M'acaben de proposar engegar el karaoke i cantar el Thriller de Michael Jackson mentre s'improvisa una coreografia participativa. No ho he pensat dues vegades. Fet està i funciona.

Que quedi clar que no és un brindis al sol. És solament treure a relluir mètodes sobre els quals sigui el que sigui el seu resultat et permetran aprendre molt sobre la idoneïtat i el moment de la millor comunicació assertiva.

Ens queda un convit encara. Si podem evitar sofriments en els dos sentits de la comunicació genial. Si no, si més no parem les maquinàries que conduiran al fet que els trens xoquin.