Els millors propòsits de bellesa per a l'any nou

Estem a l'any nou i això vol dir que tot està per construir. És com obrir un nou quadern i una nova caixa de llapis de colors per començar a dibuixar un món millor. Però com hi ha coses que se'ns escapen de les mans i no podrem canviar-les, et proposem fer una cosa que sí pots canviar: pots millorar la teva rutina de cura personal per així millorar la teva pell, què et sembla? T'oferim algunes pautes que milloraran la teva pell i cabell.

Neteja la teva pell correctament, a la japonesa!

Cada dia has de netejar el teu rostre al matí i a la nit. Al matí n'hi ha prou en utilitzar una bona aigua micel·lar, adequada al teu tipus de pell. No obstant això, a la nit la neteja ha de ser més exhaustiva, seguint el ritual d'higiene facial de les japoneses, les dones amb la pell més bella del món.

La neteja a la japonesa consta de dos passos. En primer lloc (i per aquest ordre) elimina les restes olioses de la cara (maquillatge, pol·lució, sèu ...), per això utilitza una llet, oli o crema netejadora. Seguidament retira de la teva pell els rastres d'impureses i cèl·lules mortes amb l'ajuda d'una netejadora a l'aigua, com ara una escuma o gel.

A continuació ja pots tonificar el teu rostre i aplicar el teu tractament de nit. Recorda que el millor és realitzar aquests passos just quan arribis a casa. Si ho deixes per a última hora, abans d'anar a dormir, segur que et donarà molta mandra...

Un cop per setmana, o cada quinze dies, hauries d'exfoliar la teva pell. Recorda que és imprescindible que utilitzis productes que no la facin malbé. Si és normal o greixosa pots utilitzar un exfoliant amb grans fins, però si la teva pell és sensible, has d'utilitzar un exfoliant enzimàtic, per no danyar el teu cutis. A continuació aplica't una bona mascareta nutritiva, il·luminadora, purificadora... La teva pell estarà a punt per assimilar els principis actius del teu tractament facial i aconseguir uns resultats òptims.

Protegeix la pell del sol, durant tot l'any

Cada dia de l'any, en qualsevol mes i estació, hem de protegir la nostra pell dels raigs solars, i fer-ho és cada dia més senzill. Moltes cremes de tractament inclouen filtres solars en la seva formulació. També els inclouen algunes bases de maquillatge, ja siguin fluïdes o compactes. Hi ha formulacions que es presenten en forma de pinzell amb pols que et permeten reaplicar la fotoprotecció en qualsevol moment i lloc, fins i tot al carrer, com si d'un producte de maquillatge es tractés... Però si els teus productes de tractament no posseeixen SPF, no et preocupis, després de la seva aplicació s'estén un fotoprotector, sobre el teu rostre, coll i escot i ja pots maquillar (o no...!).

Recorda que cada any hauries de passar per la consulta del teu dermatòleg perquè revisi les teves pigues i confirmar que tot va bé!

Utilitza els productes de tractament adequats i de qualitat

No vulguis aprofitar la crema de la teva mare, ni la que t'ha passat una amiga. La teva pell és única i té unes necessitats molt concretes. Per això posa't en mans d'una professional que et pugui assessorar perfectament sobre el teu tipus de pell i conversa amb ella sobre les teves expectatives. Després de la seva diagnòstic podràs triar la crema més adequada per aconseguir els teus objectius.

També és importantíssim que no et deixis enlluernar per preus molt econòmics de cremes que, suposadament, et van a restar 10 anys. És impossible que una marca de preu molt baix contingui actius de qualitat i en la quantitat necessària per aconseguir el seu objectiu. Algunes grans marques tenen línies de productes de preus assequibles. Tampoc cal que et deixis el sou en cosmètics. Que un producte sigui molt car tampoc vol dir que vagi a fer meravelles en la teva pell. En ocasions els productes molt rics en principis actius poden fer que la teva pell reaccioni malament. Tria una crema de qualitat, d'una marca coneguda i que s'adapti, exactament a les teves necessitats.

Hidratació corporal els 365 dies de l'any

A l'hivern la pell necessita un extra d'hidratació per fer front al fred, el vent i la fricció de la roba sobre la pell. Pots utilitzar cremes o llets nutritives riques, que suavitzaran i hidrataran la resseca pell de les teves cames, braços, etc. A l'estiu pots utilitzar hidratants més lleugeres, en forma de boira, llet lleugera, etc. També pots utilitzar els productes del tipus after sun, que ofereixen una doble funció: d'una banda descongestionen i desinflamen un possible eritema (envermelliment de la pell provocat per una exposició solar excessiva), i de l'altra, hidraten la pell encara que la dosi de sol hagi estat la correcta, ja que els raigs del sol produeixen a la pell una sequedat que ha de ser reposada.

Respecta i cuida el teu cabell, t'ho agrairà

Que durant la primavera i la tardor la caiguda del cabell sigui mínima és tasca de tot l'any. A l'hora de rentar el teu cabell has d'utilitzar un xampú adequat a les teves necessitats i, a continuació, un condicionador que deixi el teu cabell suau, manejable i desembolicat. En el cas de cabells acolorits, obtindràs millors resultats i major durada del color si utilitzes productes específics.

Si utilitzes assecador o planxa, recorre abans a un protector tèrmic. El raspallat, molt beneficiós per activar la microcirculació sanguínia del cuir cabellut i per eliminar restes de productes d'acabat i de pols del cabell ha de ser suau i realitzat amb raspalls de bona qualitat, que no encrespen el cabell.

Si el mal ja està fet i tens el cabell ressec, trencadís i amb les puntes obertes, recorre als nous tractaments de reestructuració capil·lar. Totes les perruqueries disposen d'aquest tipus de tractaments que són molt efectius.

Desitgem que el 2017 siga el més bell de tots els anys que has viscut!