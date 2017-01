Posem els números sobre la taula

Aquests dies la ciutat s'ha fet ressò de les inversions destinades per part de la Generalitat a la nostra ciutat, des d'ICV amb un discurs responsable hem treballat els últims dies a analitzar punt per punt les xifres reals i fer una comparativa amb l'any anterior, per donar a la ciutadana les eines pel raonament i no la crítica gratuïta. El pressupost de la generalitat ha augmentat en uns 110.111.482 € respecte a 2016. Això ha suposat també l'augment en les partides de les comarques, així doncs el Garraf ha vist incrementada la seva partida d'un 0.5% a un 0.6% o el que és el mateix en 1.418.121 € més. Tot i així continuem sent una comarca infrafinançada i a la cua de les inversions reals, sent alhora la germana petita de la vegueria: Alt Penedès 1.2% del pressupost, Baix Penedès 0.7% del pressupost, Anoia 1.4% del pressupost.

Arribat aquest punt hom pot pensar que si tot augmenta, la inversió a Vilanova i la Geltrú també hauria augmentat respecte a 2016. Doncs no és així Vilanova i la Geltrú ha vist retallades les partides assignades passant d'una inversió d'1.792.054 € el 2016 a 1.613.087 € el 2017, on quasi el 90% de la inversió ve de ports de la Generalitat per obres, o el que és el mateix no hi ha partides assignades a Vilanova i la Geltrú ni de Sanitat, ni d'Ensenyament, ni de Cultura, ni d'Habitatge, ni d'Afers socials i de Família, ni d'Agricultura...

Creiem que els responsables polítics d'aquest municipi amb capacitat d'acció haurien de vetllar millor pels interessos de la nostra ciutat i alhora lluitar per aconseguir un país el nostre que defugi de la radialitat de la metròpoli, per un sistema reticular, més cohesionat i més equitatiu amb tot el territori.

Gener Barjola

Coordinador D'ICV Vilanova i la Geltrú