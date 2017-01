Perillositat de la vorada instaurada per l'equip de govern en l'avinguda Barcelona

L'Oposició a Cunit formada pels grups de Ciutadans (C's), Partit Socialista (PSC) i Partit Popular (PP) han denunciat "la perillositat" de les vorades de seguretat instaurades per l'equip de govern en l'avinguda Barcelona, entre els números 68 i 48, per regular les zones d'aparcament.

Els diferents portaveus, Esther Otero, Judith Alberich i José Barquier, han explicat que "el passat dia 17 de novembre, l'Ajuntament de Cunit va executar la nova regulació de la zona d'aparcament d'una de les àrees de més impacte comercial i de serveis del municipi on el trànsit de vehicles és constant i massiu". Tanmateix, s'ha destacat que "amb la nova regulació de l'aparcament, es van instal·lar unes vorades que impedeixen als vehicles acostar-se a la vorera i estacionar en doble fila".

L'Oposició ha denunciat que "aquestes vorades han provocat multitud de caigudes de diferent gravetat, algunes d'elles han precisat intervenció quirúrgica, per trencaments, fissures, esquinços, pèrdues de dents, dos mesos després de la seva instal·lació". Pel que "és evident que suposen un obstacle i un perill per a vianants i ocupants de vehicles donada la falta de visibilitat".

Per això, l'Oposició ha registrat una iniciativa conjunta per "instar a l'equip de govern a actuar de manera immediata i prevenir més accidents, substituint les vorades actuals per altres elements de major visibilitat i que estiguin correctament senyalitzats". En el mateix sentit, s'ha denunciat "la passivitat de l'equip de govern" davant l'absència d'una solució sent coneixedors de la quantitat d'incidents que s'han produït en l'avinguda Barcelona pel nou sistema d'aparcament.