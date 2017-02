Tindrem, Pedro, un altre cop

Pedro Sánchez, tornarà a estar en primera línia de la política. Malgrat els malgrats que li han fet, en Pedro és un polític de veritat, un polític que escolta i parla amb la militància. Espanya necessita polítics d’aquest tarannà.

El pas en l’abando de l’esco, ha estat “grandiloqüent”, generós. Sap el que ha fet i el que vol fer. Temps al temps. Per tant, dic, tornarem a tenir en Pedro Sánchez. Hem de tenir molt present en la lectura del seu comiat fugaç, la insistència i la referencia a la militància, a les bases del partit. Treballarem junts, diu, i sempre estarà al nostre costat.

A on estan ara en Felipes, Susanas i els seus partidaris. Ja han fet i han aconseguit el que volien. Un PSOE dividit, atrotinat i sense xispa. Un Partit Socialista, que com be diu el Pedro, es tindrà de “refundar”. Compondre de nou, perquè de veritat connecti amb la societat, i faci sobretot una funció vital; és a dir ser el Partit Socialista “Obrer” Espanyol. Un partit d’esquerres que salvaguardi els interessos i els drets dels treballadors i les treballadores.

Pedro Sánchez, no estarà sol per l’elecció a secretari general. Patxi Lopez ja s’ha postulat, segurament també Susana Diaz. El partit ha d’evolucionar, no ha d’estar lacrat del passat i sobretot ha de mirar cap al futur. A Europa la socialdemocràcia està en hores baixes. A Espanya, el PSOE, es té d’arremangar, posar-se les piles i ser de veritat una alternativa d’esquerres al govern de dretes.