A Cubellencs no parlem de les preses per portar-ho a Ple,això és comprensible i més si està en joc una subvenció,que té un termini per presentar-la.



A Cubellencs parlem del temps que han tingut tots plegats,per poder-ho compartir i NO HO HAN FET !!



Al Juliol “ja vam escoltar campanes”i vam preguntar per l'acord amb l'Aliança i demanar que ens informessin (silenci total) A l'octubre vam tornar a preguntar, en veure una partida als pressupostos (silenci total)…



Així doncs de JULIOL fins al 10 de GENER, NO HEM TINGUT NOTÍCIA, NI CAP INFORMACIÓ ni de Govern ni del portaveu de l'entitat, però els informes tècnics de l’Ajuntament estan signats en data d'OCTUBRE…!!



A Cubellencs entenem què treballar de forma "inclusiva" és no excloure a ningú de bon inici.



Ser transparent, la manera en què comparteixes obertament, i no omets explícitament tota la informació, per tal que tothom en sigui coneixedor a l'hora de quelcom on curiosament es demana “la confiança, la participació i el suport o l'adhesió”.



La finalitat és important, però les formes també.Valors que han estat mancats,per totes les parts implicades,tant a l'hora d'exposar la proposta, com en el procés del projecte.



Davant d'aquest panorama, sabem què si preguntem, qualsevol hagués preferit esperar o fins i tot negar-se a donar suport a quelcom del que no l'han fet partícip, fins l’últim hora.



Però des de la responsabilitat que tenim com a partit de poble, a Cubellencs malgrat tot l'exposat, ens enorgulleix més poder dotar de recursos al nostre poble i preservar la nostra historia i cultura per les generacions actuals i futures,què no pas manifestar-ho en un vot d'abstenció o en contra, per això vam votar a favor.



Això no treu, que els partits de l'oposició amb aquest Govern, ens sentim sempre com "els pares oblidats" als quals tan sols els recorden o truquen,quan els hi cal que signis el xec per ajudar-los a pagar el lloguer, perquè sols no poden....!!



A Cubellencs seguirem trucant al timbre, malgrat que a Govern no l'escoltin i seguirem treballant sempre en positiu per Cubelles, perquè és la nostra raó de ser !!