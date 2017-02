Som el Penedès

El 8 de febrer va ser el millor dia que he viscut com diputada. Vaig gaudir de la felicitat, l‘alegria i la dolçor d’un gran moment com va ser aprovar la llei de la Vegueria Penedès. Des de Sant Sadurní i des de l’Alt Penedès hem treballat molts anys, sovint a contracorrent, per defensar aquesta digna reivindicació pel nostre territori. Per a nosaltres era molt important guanyar-nos aquest reconeixement, que és mèrit de tots. La vegueria ens permetrà treballar tot el territori de manera conjunta, pensant i planificant el Penedès en global, per afavorir la cohesió territorial i per aconseguir una administració més propera, eficient i eficaç pels ciutadans.

Els propers passos seran descentralitzar l’administració i desenvolupar el Pla Director Territorial del Penedès. L’Eix Diagonal, l’expansió dels nostres caves, l’augment d’assistents a les nostres fires, i les relacions entre empreses i persones de les quatre comarques del Penedès són la clara mostra que som una realitat territorial singular. Les vinyes i el mar estem més units que mai, ens necessitem uns i altres per créixer i evolucionar com a societat penedesenca. La vegueria ha de potenciar aquestes relacions, l’activitat econòmica, logística, la mobilitat i l’enoturisme. I ho farem junts tots els pobles, ciutats i els veïns i veïnes.

Hem aconseguit la Vegueria Penedès després de molta feina, que no ha sigut ni d’un dia, ni d’una persona, ni d’una associació, sinó que ho hem fet tots. Ha estat gràcies al treball de molta gent que hi ha dedicat molt de temps i perseverança. Per això, és de justícia agrair públicament la feinada de la Plataforma Vegueria Penedès, amb el Fèlix Simon al capdavant, també del Joan Raventós i del Pere Regull, diputats de CiU en anteriors mandats que van defensar la Vegueria Penedès aferrissadament. També cal felicitar la feina de totes les persones, associacions, empreses, ajuntaments, consells comarcals que hi han donat suport des de fa molts anys. I, finalment, a les meves companyes Penedesenques al Parlament. la Neus Lloveras, la Maria Senserrich, la Teresa Vallverdú, l’Alba Vergés i jo mateixa per Junts pel Sí, el company de la CUP, Joan Garriga, i les diputades Hortensia Grau de CSQP i Eva Martínez del PSC, que en tot moment han estat al nostre costat. Gràcies als 94 diputats i diputades que han votar favorablement i han fet possible aquesta reivindicació de tants i tants anys, aconseguint l’èxit que volíem i hem dignificat, una mica més, el Penedès.

Som Penedès, Somriem, penedesencs!

Maria Rosell i Medall

Diputada de Junts pel Sí al Parlament de Catalunya

Alcaldessa de Sant Sadurní d‘Anoia