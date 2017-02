Comunicat del govern martinenc en relació a la negativa de CiU de recolzar una declaració antitransfuguisme

El Govern Martinenc d’Esquerres, amb el suport dels grups municipals d’AM-CUP-PA, Socialistes-Movem Sant Martí i ERC, vam presentar a la sessió plenària de l’Ajuntament del passat 9 de febrer de 2017 una declaració sotmesa al Ple en la qual es demanava: condemnar el transfuguisme polític al municipi que s’ha produït per part de Manel Romanos i qualsevol altra fórmula de transfuguisme, amb la voluntat de fer pedagogia sobre els valors i el sistema d’elecció democràtica dels representants municipals a l’Ajuntament a través de candidatures col·lectives; no quedar-nos aturats davant l’ús del transfuguisme que té per objectiu intents de bloqueig pervertint el funcionament democràtic normal de l’Ajuntament; respectar els principis del Pacte Antitransfuguisme recolzat per la majoria de forces polítiques; enviar a la Comissió de Seguiment d’aquest pacte, presidida pel Ministeri d’Administracions Públiques, la informació del que succeeix al nostre municipi en relació a la pràctica del transfuguisme per prendre mesures per eradicar aquesta pràctica i evitar que la influència del transfuguisme pugui malmetre la imatge del municipi, la convivència i l'honor de la institució.

En aquest sentit, volem manifestar la nostra preocupació i condemna a la negativa de CiU de recolzar la declaració antitransfuguisme que ha estat proposada i aprovada amb els vots favorables dels regidors del govern. Aquest fet posa en evidència no només la no condemna, sinó també la utilització del trànsfuguisme que està duent a terme Ramon Carbó i CiU. Tant responsable és el propi trànsfuga del risc de desconfiança en el treball polític d’àmbit municipal com qui se n’intenta aprofitar per interessos personals partidistes. Tot plegat suposa una actitud indigne que va en contra de la normalitat democràtica, tant per part del trànsfuga Romanos com per part de Ramon Carbó i la resta de regidors de CiU. A més, aquesta actitud que lamentem profundament suposa una vulneració de l’acord antitransfuguisme que CiU també va signar a nivell de tot l'estat.

Per tot plegat, reafirmem una vegada més el compromís amb el municipi i la lluita ferma contra la pràctica del transfuguisme i de qui en faci ús en contra dels interessos col·lectius del municipi, sempre en benefici del progrés de Sant Martí Sarroca que exerceix el govern martinenc d’esquerres escollit democràticament.