Cunit: relatos, cuentos, historias y fantasía

Érase una vez un tranquilo municipio costero catalán llamado Cunit en el que reinaba el color azul convergente. En los últimos años, sus habitantes habían perdido la sonrisa, la esperanza y algunos incluso su trabajo a causa de un maldición que azotaba todos los reinos conocidos: ‘la crisis’. Los señores del reino de Cunit, temerosos, permanecían en los asientos de su palacio en silencio, sin hacer nada, disfrutando del festín del que disponían que, como mínimo, duraría cuatro años. Mientras, su pueblo rezaba y pedía ‘un cambio’. Un buen día, aparecieron nuevos personajes y colores al reino, dispuestos a cambiar la historia y poner fin al maleficio. ‘¡Es la bruja de las naranjas!’, gritaba desde la ventana del castillo uno de los señores. ‘Solo quiere destruir el pueblo: arrasarlo. ¡No la escuchéis!’, pero ya era demasiado tarde. El cambio había empezado, el pueblo estaba recuperando la esperanza y a los ‘señores escondidos en sus palacios’, hacía tiempo que nadie los escuchaba.

‘Patidifusos’. Así se han quedado algunos vecinos de Cunit, el grupo municipal de Ciutadans y yo misma al leer el último 'insulto' de opinión de un concejal del equipo de gobierno hacia mi persona en los medios de comunicación. Es la primera vez que escucho, o mejor dicho leo, que un miembro del gobierno local, ante su incapacidad, le sugiere a la Oposición que ejerza como Gobierno para ver si lo es capaz de hacerlo mejor.

Me siento alagada de que un miembro del equipo de gobierno vea en mi persona la actitud, las ganas y la capacidad de liderazgo necesarias para redirigir la situación de nuestro municipio, Cunit, pero mi trabajo ahora no es ese. Los vecinos han decidido que el Grupo Municipal de Ciutadans esté en la Oposición. Y eso hacemos: oposición. Pero no se equivoquen, nuestra oposición es constructiva, incómoda porque es crítica con la gestión del gobierno local pero constructiva en todo caso.

Por si lo han olvidado, Cs ha presentado iniciativas para promocionar el municipio, para fomentar la participación ciudadana o para reactivar la economía y la respuesta siempre ha sido la misma: ‘No, no y no’. Hemos alertado de cosas mal hechas que podían causar graves problemas para la seguridad de los vecinos (y los han causado) como los bordillo de la Zona Prats. Reclamamos desde que entramos en el consistorio que se escuche a los vecinos y a la Oposición. Y eso, ‘señores del reino de Cunit’, no es un plan para la destrucción de nuestro reino.

‘Joder’, a eso dicen que se dedica mi grupo municipal. Y sinceramente, sorprende la energía y la vulgaridad utilizada por representantes del gobierno local para el faltar al respeto a la Oposición por ejercer como tal en artículos de opinión y, sin embargo, cuando se trata de gobernar, solucionar los problemas de los vecinos, apostar por la promoción, mantener las calles limpias y seguras o intentar paliar las consecuencias de una crisis económica, lo único que se observa es falta de voluntad.

Ciutadans no quiere hacer desaparecer ningún pequeño municipio, apostamos por una mayor eficacia en la gestión de servicios mancomunado servicios. Por ello, solicitamos que no cuenten ‘cuentos’ y no hagan uso torticero y de mal gusto con nuestro programa electoral como nosotros no lo hemos hecho del suyo. Sean ustedes más elegantes y no entren en ataques personales que no llevan a ningún lado y no interesan a los vecinos. Si Ciutadans tiene que traer los ‘finales felices’ a Cunit, lo lo decidirá el tiempo.

Esther Otero

Portavoz de Cs Cunit